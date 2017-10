Maïs : l'une des meilleures récoltes de la décennie

Alors que la récolte de maïs bat son plein, les producteurs savent déjà qu'ils auront l'une des plus belles de ces dix dernières années en terme de rendement et de production.

"Une année exceptionnelle." Franck Laborde, maïsiculteur et responsable de la section céréale auprès de la FDSEA des Pyrénées-Atlantique, n'a pas peur des mots : "On s'achemine vers la meilleure de ces dix dernières années en termes de rendement".

Une météo très favorable

Environ 50% des maïs ont déjà été récolté. Sur les meilleures terres, le rendement atteint les 13 tonnes à l'hectare. La moyenne nationale devrait s'établir autour de 10 tonnes. Fait rare : les Pyrénées-Atlantique, traditionnellement en-dessous de la moyenne française, pourraient aussi atteindre les 10 tonnes.

"Ça s'explique par le fait que les conditions météo ont été optimales, poursuit Franck Laborde. Nous avons eu un printemps relativement sec et chaud, suivi d'un été arrosé et d'un automne favorable." Le beau temps de ces deux dernières semaines, avec des températures et un ensoleillement supérieurs aux normales de saison, permet de récolter dans de bonnes conditions, sans abîmer les sols. Le séchage du maïs peut aussi se faire naturellement, ce qui se traduit par des économies pour les agriculteurs.

Prix en baisse

D'après l'Agreste, le service statistique du ministère de l'agriculture, la production va bondir dans toutes les régions française. Début octobre, 15% des surfaces de maïs étaient déjà récoltées, contre 9% l'année précédente. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la production devrait atteindre les 764 000 tonnes, pour le maïs irrigué et le maïs non irrigué : 4,2% de plus, par rapport à la moyenne pour 2012 - 2016.

En revanche, comme l'année a été bonne pour la majorité des grands pays producteurs de maïs, les stocks sont importants. Résultats : les cours mondiaux sont en baisse. "Pour la quatrième année consécutive, nous subissons des prix très bas, s'inquiète Franck Laborde. Nous avions pensé toucher le plancher des prix l'an dernier, mais nous perdons encore une quinzaine d'euros en 2017." Alors que la tonne de maïs culminait à 180 euros en 2010, elle s'établit en ce moment entre 120 et 140 euros. Conséquence : les trésoreries des maïsiculteurs des Pyrénées-Atlantique sont dans le rouge.

Franck Laborde, responsable de la section céréales à la FDSEA Pyrénées-Atlantique Copier

"Nous espérons voir des marge positive cette année, grâce aux excellents rendements", avance Franck Laborde. Tout en souhaitant que les prévisions d'une production en baisse pour 2018 se confirme : "Si c'est au niveau mondial, ça peut avoir le mérite de faire remonter les cours."