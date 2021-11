Mal-être des agriculteurs : 90 signalements en 2021 auprès de la MSA Mayenne Orne Sarthe

Alors que le ministre de l'Agriculture vient d'annoncer un arsenal de mesures préventives contre le suicide des agriculteurs en France, la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe recense cette année 90 signalements d'exploitants en détresse et épuisés.

En France, depuis 2016, 529 agriculteurs se sont suicidés d'après la Mutualité Sociale Agricole. Ce mardi, chez nos confrères de Franceinfo, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a annoncé des mesures préventives pour endiguer ce fléau.

Le gouvernement prévoit par exemple une "aide au répit", qui financera le remplacement jusqu'à dix jours des exploitants en situation d'épuisement professionnel. Le ministre de l'Agriculture souhaite également le déploiement d'un réseau de "sentinelles" qui seront mobilisées pour repérer le mal-être. Ces volontaires iront sur les exploitations pour rencontrer les agriculteurs. En réalité, ce réseau existe déjà d'une façon différente depuis plusieurs années.

Des veilleurs en place

La Mutualité Sociale Agricole a en effet mis en place un réseau de "veilleurs" pour détecter ce mal-être depuis plusieurs années. "On a démarré ça en 2018. Mais le réseau a été mis un peu à l'arrêt à cause de la Covid-19, car l'épidémie nous a empêchés de continuer cette approche de terrain et de pouvoir prendre les contacts afin de rencontrer les gens. Mais que l'État viennent confirmer ou renforcer cette approche de réseau avec des sentinelles, tant mieux" explique Florence Piette, responsable du service proximité, en charge de la prévention du mal-être pour la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.

529 suicides depuis 2016

Depuis le début de l'année 2021, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a reçu près de 90 signalements d'agriculteurs en situation de mal-être au travail. Son action est préventive, pour éviter les tentatives de suicides, les passages à l'acte. Comment détecter alors ce mal-être chez un agriculteur ? "Par les propos que la personne va tenir d'abord. Et cela peut être aussi des signaux physiques. Des gens qui vont se plaindre d'être fatigués, d'avoir des difficultés à se concentrer, d'être en conflit aussi au niveau professionnel avec ses autres collègues. _L'épuisement et l'anxiété peuvent à terme amener des difficultés dans l'éducation des enfants parfois, des soucis avec les proches_" poursuit Florence Piette.

Au total, l'enveloppe dédiée au mal-être agricole passera de 30 à 42 millions d'euros par an déclare le ministre de l'Agriculture. En France, un exploitant se donne la mort tous les deux jours.