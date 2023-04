Mal-être des agriculteurs : la MSA continue de développer un réseau de veilleurs en Mayenne

Les agriculteurs entre 40 et 65 ans sont les plus touchés par le suicide, selon la MSA (photo d'illustration).

La MSA, la Mutualité Sociale Agricole, mise en partie sur son réseau de veilleurs pour lutter contre le mal-être des agriculteurs. En Mayenne, une trentaine de volontaires sont formés actuellement pour savoir détecter des situations de détresse. Ces veilleurs, ou ces "sentinelles", doivent avoir un lien avec le milieu agricole : cela peut être des vétérinaires ou des contrôleurs laitiers. Des signalements peuvent être effectués auprès d'une cellule dédiée à la MSA afin d'orienter les agriculteurs vers des dispositifs d'aide.

ⓘ Publicité

Une trentaine de veilleurs en Mayenne

La MSA souhaite continuer à développer ces réseaux de veilleurs afin de renforcer leur présence dans les départements. "L'idée, c'est aussi de mieux communiquer sur les dispositifs qui existent parce que les gens ne les connaissent pas forcément tous et vont hésiter à aller vers la MSA ou des partenaires pour se signaler. Ce n'est pas forcément évident quand on est en mal-être de se signaler", met en avant Hervé Le Hénaff, le responsable du programme de prévention du mal-être à la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Mayenne-Orne-Sarthe.

Lorsqu'ils sont confrontés à la détresse d'un agriculteur, les veilleurs formés par la MSA peuvent leur conseiller de contacter certaines plateformes d'aide, comme Agri'écoute . "Cette ligne d'écoute existe au niveau national et fonctionne 7jours/7 et 24h/24, elle est gratuite et les personnes peuvent discuter avec un psychologue diplômé de leur mal être", décrit Hervé Le Hénaff. En cas de difficultés, les agriculteurs peuvent composer le 09 69 39 29 19. Une aide au répit existe également pour "être remplacé un certain nombre de jours sur leur exploitation s'ils sont en situation d'épuisement", précise Hervé Le Hénaff.

Selon ce responsable du programme de prévention de la MSA, les éleveurs bovins sont les plus touchés par les phénomènes de mal-être et de suicide, selon des études nationales. "Par rapport au phénomène du suicide, ce sont plutôt des hommes en fin de carrière qui sont les plus touchés", souligne Hervé Le Hénaff.