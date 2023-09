Maladie hémorragique epizootique provoque l'agacement du Manchois Pascal Ferey

Le monde de l'élevage bovin est inquiet. Une nouvelle forme de fièvre catarrhale bovine a été détectée sur des animaux dans des élevages des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-atlantiques et d'Ariège. Cette maladie contractée par les bovins suite à la piqure d'un insecte provoque de fortes fièvres qui peuvent être mortelles pour les animaux, entrainent la mort des veaux à naître et empêchent les fécondations.

Afin d'éviter la propagation de la maladie, les autorités sanitaires ont pris un arrêté interdisant tout transport de bovins dans un rayon de 150 km autour des exploitations touchées par la maladie. Seulement, pour le président de la Chambre d'agriculture de la Manche, Pascal Ferey, il y a un raté. Je regrette que la direction générale" de l'alimentation n'est pas pris les décisions qui s'imposent. "Ce qui a été décidé, c'est d'interdire la circulation des animaux mais seulement après confirmation par les laboratoires agréés de la présence de la maladie dans l'élevage visé. Durant la phase de suspicion, il est encore possible de transporter les animaux et donc de répandre la maladie dans les zones françaises non touchées jusque-là".

Une situation absurde selon lui, et sur laquelle Pascal Ferey compte revenir ce vendredi 29 septembre, alors qu'il doit rencontrer les responsables de la direction générale de l'alimentation.