Malgré l'absence de visiteurs, le refuge animalier Pat' à Foin, à Champéon, coule une vie paisible

"Georges, Hansel, Gretel, Sidonie !" Marion Jauneau donne de la voix pour ses moutons et un bélier. C'est l'heure du casse-croûte matinal dans leur enclos. "Ils ont de l'herbe, des petites friandises avec des granulés" explique la soigneuse animalière. Une routine s'est même installée sur l'exploitation confie Marjorie, sa collègue, assistante spécialisée vétérinaire. "On sort d'abord le poney, ensuite les cochons, les poules, les canards. C'est un métier de passion, donc public ou pas, on est là !".

Sans visiteurs les deux femmes peuvent par exemple consacrer un peu plus de temps à Willow, un veau prognathe et nain. "C'est un animal placé volontairement par des producteurs laitiers. Ils se sont rendus compte à sa naissance qu'il avait plein de malformations. Et donc ses propriétaires se sont demandés s'il allait survivre" poursuit Marion Jauneau. Willow va bien aujourd'hui et ce veau mignon n'en fait parfois qu'à sa tête.

Willow le veau du refuge Pat' À Foin à Champéon © Radio France - Martin Cotta

Des dons et des cartes cadeaux

Parfois à Champéon des visiteurs passent quand même une tête au refuge. Sophie par exemple vient faire un don, un chèque à la main. "C'est important de maintenir le contact avec le refuge. Grâce à Facebook on est au courant des petites histoires des animaux ici" se réjouit elle. Financièrement, Marion et Marjorie font face pour le moment, même si elles attendent beaucoup des prochaines annonces gouvernementales. "Ça va allez, c'est une nouvelle année. Tout va bien se passer" sourit Marjorie Meaupin.

Pour compenser les pertes dues au confinement, les responsables du refuge proposent des cartes cadeaux pour les enfants. Pendant un après-midi ils apprendront à nourrir et soigner des animaux. La carte coûte 30€ et l'argent reversé à l’association Le Repère, gestionnaire du refuge Pat' à Foin.