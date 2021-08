Malgré l'incendie dans le Var, ce vigneron n'a jamais reçu autant de commandes

Acheter du vin et le recevoir dans trois ans ? Surréaliste. Pourtant, c'est ce que sont prêts à faire des particuliers et des cavistes, par solidarité avec les viticulteurs. Après l'incendie dans le Var, qui a détruit 7000 hectares dans le massif des Maures, certains vignerons ont tout perdu au pire moment, juste avant le début des vendanges.

Au domaine de la Giscle par exemple, qui produit majoritairement du rosé "Côtes de Provence", la cave ressemble à un tas de gravats. Trois millions d'euros de pertes, plus aucune bouteille, mais les commandes continuent de pleuvoir. Le téléphone de Pierre Audemard, le gérant du domaine, sonne à longueur de journée. "On reçoit des centaines de messages de gens qui veulent nous acheter du vin, alors qu'on n'a plus rien."

La cave de Pierre Audemard au domaine de la Giscle à Cogolin, ravagée par les flammes. © Radio France - Paul Tilliez

Mickaël et Éric, deux amis qui travaillent à "La Grange à vin" à la Croix-Valmer, ont fait un chèque de 1500 euros : "Quand on l'a appelé, il était étonné forcément. Mais c'est pas grave, il nous livrera dans trois ans, quatre ans, quand il peut quoi. Ce qui est important, c'est de montrer qu'on est là pour les soutenir."

Des vendanges solidaires

Pierre reçoit, mais Pierre donne également beaucoup. Comme il n'a plus d'endroit où stocker son vin, il refuse de rester les bras de croisés. Alors, entre 1h et 9h du matin, il vendange sur les parcelles de ses concurrents, devenus maintenant collègues : "Je n'ai jamais connu ça. C'est vrai que nous les vignerons, on reste un peu dans notre parcelle et on ne se rend pas compte de toute cette effervescence autour de nous chez nos voisins, de tous ces cœurs disponibles pour nous venir en aide."

Les pertes s'élèvent à trois millions d'euros dans le domaine de la Giscle. © Radio France - Paul Tilliez

Une cuvée 2021 gâchée ?

Un goût de brûlé dans le verre ? C'est ce que les viticulteurs redoutaient, mais la pluie tombée cette semaine leur a certainement sauvé la mise : "On ne peut pas laver les grains de raisins un par un, la crainte c'était donc qu'à la fermentation, le vin prenne un goût de fumée à cause de la cendre. Mais on a été béni des dieux, avec cet orage qui a lessivé les grappes. Une eau pure, pas javelisée, ce qui fait que le raisin va pouvoir être apporté à la cave, sain." Pierre Audemard du domaine de la Giscle espère pouvoir commencer dès lundi prochain les vendanges sur ses parcelles, grâce à du matériel de prêt et de location qu'il compte installer dans des tentes, devant les restes de sa cave brûlée.

Pierre Audemard espère démarrer les vendanges dès lundi. © Radio France - Paul Tilliez