Malgré la grippe aviaire, près de 5.000 personnes à la 72e foire aux dindes de Jaligny-sur-Besbre

Il y aura de la dinde sur les tables de Noël, et certaines proviendront de l'Allier. Comme chaque année avant les fêtes, des dizaines d'éleveurs auvergnats présentent leurs volailles à la foire aux dindes de Jaligny. Il s'agit de la seule foire aux dindes qui se tient encore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l'occasion, près de 5.000 personnes ont fait le déplacement, pour acheter leur dinde ou juste profiter du folklore de l'événement.

On est très heureux de pouvoir faire notre foire aux dindes cette année - Michel Laurent, co-président du comité de la foire aux dindes

Un soulagement pour les organisateurs puisque la foire aux dindes a bien failli être annulée en raison de la crise de grippe aviaire en France. Finalement, le comité de la foire a obtenu une dérogation, mais avec des conditions particulières.

À l'entrée de la foire aux dindes de Jaligny, cette année, c'est pass sanitaire obligatoire. © Radio France - Alia Doukali

Cette année, seules les dindes étaient autorisée, contrairement aux oies et aux canards en raison de la crise de grippe aviaire. © Radio France - Alia Doukali

"C'est très strict", affirme Michel Laurent, co-président du comité de la foire aux dindes. "Il faut que les éleveurs soit inscrit sur le registre de la chambre d'agriculture, qu'il fasse passer un vétérinaire pour voir si tout va bien et que les volailles ne soit pas sortie pendant 21 jours avant la foire."

Protocole stricte face à la grippe aviaire

Environ 300 dindes étaient proposées à la vente, contre près de 600 lors des précédentes éditions. En cause également, l'absence de nombreux éleveurs habituellement présent pour la foire. "Cette année, ce n'est que des éleveurs de l'Allier. On le regrette bien pour nos éleveurs des autres départements. Il y en a qui sont présents, qui ont fait le déplacement, mais sans leurs volailles", déplore le co-président du comité de la foire.

Autre changement, pour cette édition seules les dindes étaient autorisées, contrairement aux canards et aux oies considérées comme palmipède et donc à risque de développer l'épidémie de grippe aviaire.

ECOUTEZ : Reportage d'Alia Doukali à la foire de Jaligny-sur-Besbre. Copier

Des visiteurs en baisse mais bien présents

Cette année, crise sanitaire oblige, les visiteurs étaient légèrement en baisse comparés aux précédentes éditions. Du coup, les ventes sont moins bonnes pour Christophe Marodon, éleveur à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Sa famille et lui viennent à la foire de Jaligny depuis 1986. Cette année, il a apporté 120 dindes, mais le bilan est plutôt mitigé : "C'est un peu calme, il m'en reste pas mal à vendre", dit-il.

Gislaine et Hubert, eux, sortent de la foire tout sourire, avec leur dinde entre les bras. Ils ont fait le déplacement depuis la Nièvre, un peu plus d'une heure de route pour venir chercher leur volaille. "On est venus exprès", sourie Gislaine. On refait la dinde pour Noël cette année. Je n'ai pas encore réfléchi comment j'allais la cuisiner, mais on a déjà la pièce principale, c'est déjà bien".

Gislaine, Hubert et leur fils ont fait un peu plus d'une heure de route pour venir acheter leur dinde de Noël à la foire de Jaligny. © Radio France - Alia Doukali