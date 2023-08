Malgré la pluie cette année, premières bouteilles de vin en perspective à Barneville-Carteret

De la pluie... beaucoup de pluie dans la Manche cette année. Alors quand on s'est lancé comme défi de faire du vin dans le Cotentin, cela ne facilite pas le travail. À Barneville-Carteret, sur les hauteurs, François Lecourt a planté ses premières vignes en 2021 et devrait sortir son premier vin "Muûs" ("le meilleur" en patois normand) avec la vendange 2023.

Des dégâts sur les vignes à cause de l'humidité

"Cela n'a pas été facile cette année," analyse François Lecourt. Beaucoup d'eau sur ses parcelles des hauteurs du Mont Barbey qui donne sur la côte de Barneville-Carteret, et à la clé : des maladies, "on a eu beaucoup de mildiou et là on commence à avoir un peu de pourriture grise," constate de vigneron. On le voit sur les feuilles, certaines sont abîmées, et sur les grappes où de petits points noirs remplacent certains grains de raisin.

Certaines feuilles ont des tâches brunes et sèchent, là aussi à cause de maladies favorisées par l'humidité. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Certaines grappes victimes de maladies perdent des grains qui deviennent noirs. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Une partie de la production a été détruite par ces maladies, mais il en reste et François Lecourt est assez optimiste pour son premier cru.

Une récolte qui devrait donner, malgré tout, un beau vin espère le vigneron

Sur cette deuxième partie du mois d'août, le soleil est revenu dans le Cotentin et les températures remontent au bon moment pour les vignes explique le producteur : "c'est important qu'il fasse beau à partir de maintenant. La véraison est passé ou presque et cela marque le début de l'accumulation des sucres dans la baie donc c'est là que cela compte."

Le retour du soleil en ce mois d'août devrait donner au raisin tout son sucre pour une belle vendange espère François Lecourt. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Alors après quelques centaines de bouteilles de jus de raisin avec la récolte 2022, François Lecourt devrait sortir son premier vin avec la vendage de cette année. "On est sur un vin de type ratafia, c'est un mélange de moût de raisin et d'eau de vie, un peu comme le pommeau." Un vin assez sucré, plutôt pour l'apéritif ou le dessert et "normalement c'est plutôt bon, même très bon," sourit le vigneron.

Vendange à l'automne pour une dégustation a priori à l'été 2024. François Lecourt a aussi comme ambition de faire du vin pétillant, plus complexe. Là, il faudra encore patienter un peu.