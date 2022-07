Malgré leur résistance, les vignes du nord de la vallée du Rhône commencent à souffrir de la sécheresse

Dans les parcelles de vignes de Martin Clerc, en face de Chonas-l'Amballan, les quelques touffes d'herbe craquent sous les pas tellement elles sont sèches. Il fait autour de 37 degrés sur les coteaux du nord de la Vallée du Rhône, à la limite avec le département de l'Isère.

Les grappes qui mûrissent ici servent à produire des bouteilles de Côte-Rôtie et de Condieur un peu plus loin. En ce mois de juillet déjà très chaud et trop sec, les vignes qui les portent montrent quelques signes de faiblesses.

Des feuilles recroquevillées faute d'eau

"Des feuilles qui vont se recroqueviller un peu sur elle-même" décrit Martin Clerc, qui a repris l'exploitation de son père depuis 2018. Autre symptôme, "les vignes qui auront un peu plus de mal vont perdre petit à petit leur feuillage." Une façon pour elles de se protéger car de l'eau s'évapore par les feuilles.

Sur les pieds de vigne qui commencent à souffrir plus sérieusement du manque d'eau, on voit les feuilles se recroqueviller sur elles-mêmes. © Radio France - Noémie Philippot

Il y a quelques techniques pour soutenir le vignoble. "On va travailler les sols en les grattant un petit peu dès qu'il y a une petite pluie" pour que l'eau pénètre bien dans la terre et qu'elle ne ruisselle pas. Il est aussi possible sur certaines parcelles "d'enherber un petit peu, avec de l'herbe qui va garder un peu l'humidité mais un enherbement pas ou peu concurrentiel avec la vigne." L'herbe pourrait en effet utiliser l'eau qui serait utile à la vigne.

La première vague de chaleur a "bloqué" la vigne

C'est le cas sur certaines parcelles, la vigne y est nettement moins haute. Sur d'autres, la chaleur ralentit le raisin. "A la première vague de chaleur qu'on a eu courant juin, on a eu un phénomène où la vigne s'est bloquée. Elle n'a quasiment pas évolué en un mois."

La situation peut vite devenir préoccupante car dans ces pentes raides, impossible d'arroser. Cela serait trop complexe, trop cher, et la vigne n'est pas prioritaire car par rapport à d'autres cultures elle supporte mieux la sécheresse.

Petit à petit on se rapproche de la limite où, un jour, la vigne ne pourra plus tenir.

"La vigne arrive à résister énormément à la sécheresse mais tout à une limite. Chaque année, on n'atteignait pas la limite" raconte le vigneron, "on n'espère pas cette année non plus mais petit à petit on se rapproche de la limite où, un jour, la vigne ne pourra plus tenir."

Martin Clerc dans l'une de ses parcelles de Côte-Rotie où la vigne commence à montrer des signes de souffrance face à la sécheresse. © Radio France - Noémie Philippot

Pour tenter d'un peu mieux cerner comment le raisin va avancer, Martin Clerc se penche sur l'évolution de la vigne dans le sud de la vallée du Rhône. Malgré tout, il subsiste de nombreuses interrogations sur la récolte 2022. Si la pluie n'arrive pas d'ici la fin du mois de juillet, il craint de perdre environ 30% de sa récolte.

Les vendanges devraient avoir lieu à la fin du mois d'août. Il y a une dizaine d'années, elles avaient lieu mi septembre, voire fin septembre au nord de la vallée du Rhône.