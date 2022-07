Malgré une baisse de 15% de la production d'abricots, une saison satisfaisante pour les agriculteurs drômois

Entre gel et canicule, les aléas climatiques de l'année ont substantiellement modifié la récolte d'abricots dans la Drôme. Une production en baisse de 15 à 20%, des fruits plus petits mais aussi plus sucrés pour une "bonne saison", dit le président de l'AOP abricot et pêche de France.

Dans la Drôme, la récolte des abricots est terminée pour cet été et les producteurs sont plutôt satisfaits. Elle s'est achevée avec deux semaines d'avance : "On est arrivé très tôt dans la saison. Pour l'abricot du Bergeron, le plein de la récolte c'est le 14 juillet alors que cette année, tout était terminé. Les prévisions sur le réchauffement climatique sont là", assure Bruno Darnaud, le président de l'AOP pêche et abricot de France dans la Drôme.

"On constate une baisse de calibre ce qui fait que les abricots sont plus petits - Bruno Darnaud

Ce dernier assure que la récolte est en baisse de 15 à 20% par rapport à une année normale mais que les Drômois en trouveront quand même sur les marchés jusqu'à la fin du mois d'août. "On constate une baisse de calibre ce qui fait que les abricots sont plus petits" dit-il en rappelant qu'il a très peu plu dans le département. L'avantage, c'est que les abricots de cette année sont très sucrés "justement grâce à ces fortes chaleurs". Selon lui, le prix devrait être inférieur à celui de l'année passée car l'Espagne, principal concurrent, a perdu une grande partie de sa récole à cause des épisodes de grêle.