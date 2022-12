Malgré une bonne récolte 2022, les vignerons coopérateurs de l'Hérault inquiets pour leur avenir

5 millions d'hectolitres. C'est le volume de vin récolté en 2022 dans les 50 caves coopératives de l'Hérault.

C'est 50% de plus que l'année dernière. Mais en 2021 la gelée noire du mois d'avril avait causé de très gros dégâts.

Côté quantité donc, tout va bien, et malgré la canicule de cet été qui a surtout impacté la production de blanc.

La qualité semble aussi au rendez-vous, notamment grâce à ces grosses chaleurs. En particulier chez les blancs et les rosés.

Ce qui pose problème en revanche, c'est la demande. Les français boivent de moins en moins de vin.

En 2022, les AOP accusent une baisse de consommation de 6% et les IGP de 8%.

Et puis surtout, le marché reste beaucoup trop attentiste. Habituellement, 80% de la production est déjà commandée ou vendue avant Noël. A en croire les caves coopératives, on en serait loin. Mais elles refusent pour l'instant de communiquer un chiffre précis.

Les vignerons coopérateurs, confrontés à une facture énergétique qautre à cinq fois plus importante que d'habitude, tirent donc la sonnette d'alarme et demandent à la région et à l'état de prendre des mesures rapides.

D'ici la fin du 1er trimestre 2023. Au risque de mettre en colère toute une profession.

"On attend des pouvoirs publics un plan de relance commercial sur le même principe que celui que la région Occitanie avait mis en place après le Covid" explique Fabien Castelbou, Président pour l'Hérault des Vignerons Coopérateurs d'Occitanie.

Les stocks augmentent dans les coopératives du département, mais visiblement pas les parts de marché.

"Nous les vignerons coopérateurs, nous avons ce rôle d'amortisseur social, donc on va limiter au maximum ceux qui pourraient être dans une situation de détresse, mais si les pouvoirs publics ne prennent pas en compte nos demandes, nous aurons à nous manifester d'une façon ou d'une autre" prévient-il.