Maltraitance animale : un élevage intensif de lapins de Noordpeene (Nord) mis en cause par L214

Des lapins enfermés dans des cages grandes comme une feuille A4, des lapines qui mangent leurs petits par mal-être, des cadavres au milieu des animaux vivants ... L214 sort une vidéo choquante sur un élevage de lapins à Noordpeene, près de Cassel, dans le Nord ce 17 mai 2023.

L'association de défense des animaux porte également plainte auprès du procureur du tribunal judiciaire de Dunkerque contre cet élevage. Elle dénonce des mauvais traitements, qui mettent en danger les animaux.

La vidéo de L214 ci-dessous

Les éleveurs incriminés n'ont pas répondu à nos appels. La Chambre d'agriculture des Hauts-de-France n'a pas souhaité commenter cette affaire.

De la viande vendues avec des labels de qualité

Jusqu'à aujourd'hui, les lapins de Noordpeene se retrouvaient dans les magasins Auchan des Hauts-de-France, sous le nom "Lapin du ch'ti". Cette viande était labellisée Filière Responsable Auchan, Lapin de France, Produit Certifié et Saveurs en'Or, ce qui trompaient les consommateurs selon Sébastien Arsac, co-fondateur et directeur des enquêtes de L214.

"Ces labels sont des gages de qualité, ils renvoient une image positive aux consommateurs qui ne correspond pas à la réalité. Malheureusement, 99% des lapins sont produits dans des élevages intensifs en France."

Auchan a décidé le mardi 16 mai 2023 de suspendre son activité avec l'élevage de Noordpeene, le temps d'une enquête interne. La chaîne de supermarchés veut faire le point sur le mode de travail de l'élevage nordiste.

L'élevage de lapins est très peu réglementé

L'élevage des lapins, ou cuniculture, n'est pas énormément réglementé en France. Contrairement aux élevages standards de poulets par exemple, il n'y a pas de taille réglementaire pour la cage des animaux , les éleveurs peuvent mettre autant de lapins qu'ils le souhaitent par mètre carrée.

L'association publie de nombreuses images de l'élevage du Nord - L214

L214 va attaquer juridiquement l'éleveur via le non-respect des normes de sécurité. Les enclos et grillages ne doivent pas mettre en danger les animaux, or dans les images tournées en février dernier, on voit un lapin dont la patte est coincée dans la grille et qui se nécrose, ou encore des lapereaux coincés dans les trous, suspendus entre leur cage et la fosse à excréments située juste en-dessous.

Noordpeene déjà coincé par L214

Ce n'est pas la première fois que L214 trouve à redire contre les élevages du village. En janvier 2021, des membres de l'association avaient manifester contre l'agrandissement de l'élevage de poulets de l'EARL Dekervel. Ils dénonçaient le choix d'un mode d'élevage intensif, nocif pour la santé et le bien-être des volailles.

A Noordpeene, cette plainte pour maltraitance a surpris de nombreux habitants et le maire. Ils n'étaient pas au courant de ce qui se passerait dans la ferme.