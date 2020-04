Maltraitance sur des veaux : L214 dénonce les brutalités commises dans un centre de transit près de Cherbourg

L214 et Eyes on Animals viennent de publier une vidéo sur les conditions de transport des jeunes veaux de l'Irlande jusqu'aux Pays-Bas, via le port de Cherbourg et le centre de transit des bovins à Couville (Manche).

Un centre de transit de Couville est épinglé dans cette vidéo publiée par les associations L214 et Eyes on Animals.

C'est la deuxième fois en un an que les associations de protection animale L214 et Eyes on Animals enquêtent sur la façon dont les veaux de moins de trois semaines sont transportés "pendant près de 50 heures" depuis l'Irlande, jusqu'au Pays-Bas, pour y être engraissé. Un trajet qui s'effectue via le port de Cherbourg et les centres de transit situés à Couville et Tollevast.

Une première vidéo avait été publiée en mai 2019. Cette fois, l'enquête s'est déroulée fin février et début mars 2020 et la vidéo est à découvrir ici. Quatre équipes de militants ont suivi du 3 au 6 mars un convoi de camions bétaillères transportant près de 3000 veaux, depuis Rosslare en Irlande jusqu'à un centre d'engraissement au nord de la Hollande. Après 19h de transport en mer dans un ferry, ces veaux non sevrés ont été placés une douzaine d'heures dans le centre de transit de Couville pour y être nourris.

Des images de coups

Dans cette vidéo, les associations diffusent également des images tournées au sein de ce centre de transit fin février. Sébastien Arsac, le co-fondateur de l'association L214 :

Les veaux sont déshydratés, épuisés, quand ils arrivent. C'est le seul repas de tout le trajet. Ils doivent boire très vite, ils ne sont pas rassasiés et cela entraîne parfois des maltraitances : les employés donnent des coups de pied et de bâtons pour détacher les veaux des tétines. Les animaux sont entassés les uns sur les autres. On voit sur nos images que certains ne résistent pas et sont euthanasiés sur place.

Près de 200.000 veaux transitent chaque année par le port de Cherbourg, selon l'association.

Une plainte déposée

Lors de la précédente enquête en 2019, L214 et Eyes on Animals avaient diffusé des images du centre de transit de Tollevast et déposé plainte pour actes de cruauté. L'enquête ouverte par le parquet de Cherbourg est toujours en cours d'instruction.

"Ce sont des images semblables à celles de l'an dernier. Malgré la sensibilisation, les comportements de maltraitance se poursuivent", regrette Sébastien Arsac.

Cette fois, L214 a déposé une plainte auprès de la Commission européenne : elle demande l'arrêt des transports ces veaux de moins de 3 semaines. En pleine épidémie de Covid-19, elle a également lancé une pétition sur internet pour réclamer l'arrêt de tous les longs transports d'animaux.