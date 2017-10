Manche : "agriculteur cherche terrain désespérement"

Recherche terres agricoles pour projet de maraichage bio". Si vous habitez l'agglomération du Cotentin, vous avez sans doute vu ces affichettes sur des lampadaires, aux abords d'axes routier...C'est l'idée d'un jeune cherbourgeois de 31 ans qui cherche un terrain pour s'installer.

L'idée des affichettes est venu à Alrik Jumelin après avoir constaté que ce n'était pas si facile que ça de trouver un terrain pour s'installer. "Recherche terres agricoles pour projet de maraichage bio" a été apposé un peu partout dans Cherbourg en Cotentin. Ce jeune cherbourgeois diplômé en maraîchage biologique voudrait bien un terrain entre1,5 et 3 hectares à 15kms autour de Cherbourg en Cotentin. Mais comme il n'est pas issu du milieu agricole, c'est plus compliqué : "je ne suis pas d'une famille d'agriculteurs alors je n'ai pas de réseau pour savoir ce qui se vend ou ce qui est à louer" . Mais avant de travailler la terre, il faut s'installer administrativement et ça non plus ce n'est pas simple : "être agriculteur aujourd'hui ce n'est pas comme y'a 30 ou 40 ans, il faut remplir des papiers, faire la comptabilité..."

Masi aujourd'hui Alrik Jumelin se dit prêt, d'ailleurs ce métier il l'a toujours eu un peu dans la peau : "j'ai toujours aimé travailler la terre, être dans la nature, je ne me vois pas faire autre chose." Si son rêve se réalise, Alrik Jumelin aimerait aussi créer un marché bio sur Cherbourg en Cotentin.

Contact : alrikjumelin@hotmail.fr ou 06.59.51.70.06