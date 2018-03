Cherbourg, France

Au lendemain de la collision à 100 kilomètres au large de Cherbourg entre un cargo maltais et un bateau de pêche belge, la coque retournée du cargo est toujours à la dérive ce mercredi. L'équipage du cargo a pu être évacué par hélicoptère à Querqueville et le capitaine du bateau de pêche, légèrement blessé à la tête, n'a pas souhaité être rapatrié.

L'épave est pour l'heure surveillée par les autorités pour éviter qu'elle ne se rapproche de la côte, explique le lieutenant de vaisseau Ingrid Parrot à la préfecture maritime :

La coque retournée du cargo est trop lisse et ne présente aucune prise, c'est pour cette raison que nous sommes dans l'impossibilité de la remorquer.

L'armateur hollandais du cargo maltais doit envoyer deux gros remorqueurs, plus aptes à agripper une telle coque. Rien de sûr à l'heure qu'il est, mais faute de remorquage, le cargo pourrait être coulé. Dans un communiqué transmis par la préfecture maritime, il est précisé également que "lors de la collision, quatre panneaux de cale de 15 par 20 mètres se sont détachés du cargo et (...) le préfet maritime a décidé de procéder au marquage de l'épave et des panneaux afin de réaliser un suivi en temps réel".

Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'une fuite de gasoil a été constatée à cause d'une brèche dans la coque. Un navire dépollueur venu de Brest pour vider les cuves et pomper les 48 tonnes de carburant, pour éviter qu'il ne se répande, est en route, précise encore Ingrid Parrot :

Il n'y a aucun risque de grosse pollution. Ce n'est pas du mazout : le gasoil est un carburant très volatile et quand bien même il se répandrait, nous encerclons la coque pour éviter qu'il ne contamine les plages.

Ni l'homme ni l'huître ne sont donc menacés.