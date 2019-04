Manche : C'est reparti pour la pêche au bar

Fini la saison du no-kill (on pêche et on rejette à l'eau obligatoirement), depuis ce lundi 1er avril 2019 les pêcheurs de loisir de Normandie peuvent à nouveau pêcher le bar et cette fois-ci le garder pour le manger.

Manche, France

Un bar par personne et par jour, c'est la réglementation. Mais cette année bonne nouvelle pour les amateurs la pêche au bar ouvre 6 mois plus tôt que l'an dernier et 4 mois de plus du 1er avril au 31 octobre. C'est un soulagement pour de nombreux pêcheurs et professionnels. On se souvient de la levée de bouclier des pêcheurs manchois il y a un an où deux manifestations avaient eu lieu à Cherbourg et Saint-Lô pour dénoncer selon eux l'ouverture courte et tardive (d'octobre à décembre). Aujourd'hui le climat s'est donc apaisée autour de la pêche au bar. Danny Frigot est pêcheur, c'est aussi le patron du magasin spécialisé "Univers Nature" à Tourlaville : "ça s'est un petit peu calmé même si certains sont encore frustrés parce qu'un poisson ça reste un prélèvement très très faible mais dans l'ensemble 90 % des pêcheurs sont contents se reprendre la saison de très bonne heure avec la belle météo. ça va fermer en revanche un peu plus tôt le 31 octobre pour préserver la période de reproduction. C'est un souci d'écologie et d'éthique. Il faut être conscient qu'il y a beaucoup moins de poissons dans l'eau et si on veut continuer à pêcher dans quelques années il faut préserver la ressource. "

Un sport apprécié dans le Cotentin

La pêche au bar c'est une pêche sportive. Ce poisson réputée pour son goût est combatif et il aime les zones où les courants sont changeants. À la sortie d’estuaire, de criques, de bassines, d’embouchures où le passage de poissons qui descendent ou remontent le courant est important, les bars ne sont jamais bien loin. La pêche du bar au leurre de surface est une pêche passionnante. Elle permet de voir les poissons attaquer de façon parfois discrète dans une petite éclaboussure ou, plus spectaculaire, dans un énorme remous. Elle permet aussi de voir les poissons qui suivent et refusent le leurre, et d’inciter les plus récalcitrants à mordre. Et petit plus cette année selon notre spécialiste Danny Frigot : _"_on a vraiment une saison exceptionnelle les sardines sont vraiment en très grosses quantités sur la côte et quand les sardines sont là, quand la bouffe est là, les prédateurs comme le bar sont là."