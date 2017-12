C'est devant la permanence du député La République en Marche Grégory Galbadon, à La Haye-du-Puits (Manche), qu'une cinquantaine d'agriculteurs a manifesté ce lundi midi. Tous sont membres de la FDSEA ou des Jeunes Agriculteurs.

Glyphosate et accords de libre échange

Ils entendent dénoncer les "incohérences" du gouvernement, qui d'un côté souhaite améliorer le quotidien des agriculteurs, mais qui de l'autre a pris des décisions comme l'interdiction du glyphosate d'ici trois ans.

Les agriculteurs craignent aussi la mise en place des accords de libre-échange avec le Canada (Ceta) et l'Amérique du Sud (Mercosur). "On a l'impression de se faire duper, entre ce qui peut être dit à un moment donné, et ce qui est fait derrière", déplore Antoine Maquerel, président des Jeunes Agriculteurs de la Manche.

Des interrogations

La permanence de Grégory Galbadon était auparavant celle de Stéphane Travert, devenu ministre de l'Agriculture. "On avait un Stéphane Travert à l'écoute quand il était député, explique Antoine Maquerel, mais aujourd'hui, on se pose des questions".

Grégory Galbadon n'était pas présent à sa permanence lors de la manifestation, mais il a rencontré une délégation un peu plus tôt dans la matinée.