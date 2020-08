Manche : la pêche à pied en toute sécurité

Les grandes marées et ce vendredi un coefficient de 104 ! Vous allez encore être très nombreux sur l'estran avec râteaux, épuisettes et seaux pour traquer les petits coquillages mais attention tout cela est très réglementé.

La réglementation en terme de pêche à pied est très précise : Il faut respecter la taille minimale de capture, le quota et les périodes de pêche. Il faut faire une pêche de consommation familiale, de loisirs et pas professionnelle. L'association AVRIL à Saint-Pierre-de-Coutances travaille de Gouville à Champeaux autour de la pêche à pied responsable, Maxime Spagnol est médiateur de l'estran au sein de cette association : "On va demander de faire attention, de remettre les cailloux à leur place et de relâcher les crustacés qui ont des oeufs sous leur abdomen. Sur le terrain on informe sur les alertes sanitaires".

Il faut toujours se renseigner auprès des associations, des mairies et des offices de tourisme avant de pratiquer la pêche à pied si on a des doutes quant à la sécurité "moi je déconseille de ramasser des coques, palourdes, praires et couteaux entre Granville et Carolles, il y a un risque d'intoxication. La raison ce sont les orages de ces derniers jours" ajoute Maxime Spagnol est médiateur de l'estran au sein de l'association AVRIL à Saint-Pierre-de-Coutances.