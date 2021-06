Manche : les moules de Bouchot mises à l'honneur dans une nouvelle campagne de communication

Les moules de Bouchot d'Agon-Coutainville sont les stars d'une publicité ! Enfin, pour être plus précis, le CRC, le comité régional de la conchyliculture Normandie Mer du Nord a lancé ce mercredi une toute nouvelle campagne de communication pour promouvoir les métiers de la moule, de l'huître et de la palourde dans la région, avec 14 cartes postales des différents secteurs d'élevage des coquillages distribuées gratuitement aux touristes avec dans l'idée de leur donner envie de les collectionner.

Une affiche dessinée par un artiste local

Mercredi, c'est donc l'affiche d'Agon qui a été inaugurée au phare de la commune. Sur ce poster d'un mètre et demi de haut, c'est mer calme et ciel. Il rappelle les fameuses affiches des lieux emblématiques manchois avec les noms des communes inscrits dessus. C'est normal, ces œuvres sont du même artiste. L'affiche des moules de bouchot d'Agon-Coutainville a été réalisée par l'illustrateur local Thibault Painsecq : "Ce sont les pieux avec les moules qui grossissent autour des pieux derrière le Ronquet, la tour d'Agon-Coutainville, les petits cailloux, la mer et un travailleur de la mer en waders. Il est en train de tirer des lignes avec des moules dessus."

De la visibilité bienvenue

Le mytiliculteur au centre de cette campagne de communication, cela n'a rien d'anodin. Le département de la Manche est le premier producteur de moules en Normandie : de l'est de Saint-Vaast-la-Hougue jusqu'au Mont-Saint-Michel, il y a plus de 280 km de bouchots, soit 16 000 tonnes de production par an dans la Manche. Travailler la moule à Agon, c'est le métier de David Dubosc depuis trente ans. Heureux de jouir de cette toute nouvelle visibilité : "On est beaucoup moins médiatisé, moins connu. Même localement, beaucoup de gens ignorent que la pointe d'Agon c'est l'un des plus gros sites mytilicole et ostréicole de France. On expédie partout en France, voire en Europe. Il y a des huîtres qui partent d'ici, qui sont vendues à Arcachon, à Marennes. Les gens ne savent pas en fait qu'ils mangent de l'huître normande. Donc cela fait parler de notre mode de production, les moules de bouchot, un mode de production à part sur pieux, qui donne un goût à la moule bien particulier sucré, orangé", explique David Dubosc.

La nouvelle éco : La moule d'Agon fait sa publicité Copier

À partir de la semaine prochaine, la campagne sera également déployée dans le Calvados, puis dans la Seine-Maritime. "Ce sont des affiches qu'on va décliner sur quatorze lieux où il y a de la culture, soit de la conchyliculture, de la mytiliculture, de l'ostréiculture ou de la vénériculture, les palourdes. Nous allons faire une affiche locale que les professionnels auront dans leur établissement. On mettra des affiches à disposition des offices de tourisme et des cartes postales gratuitement pour les touristes", détaille Thierry Hélie, le président du Comité régional de la conchyliculture.

Au total, le montant cette campagne de communication s'élève à 75 000 euros dont 25 000 ont été déboursés par le département de la Manche. Le reste de la somme a été réglé par les départements du Calvados et de la Seine-Maritime.