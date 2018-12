Manche : les producteurs de carottes crient à la catastrophe économique après l'interdiction d'un pesticide

Barneville-Carteret, France

"La décision d'interdiction a été trop brutale", regrette Jean-Luc Leblond. Agriculteur à Barneville-Carteret, il fait notamment dans la carotte de Créances, une carotte des sables protégée par une AOP qui est avec le poireau l'une des productions maraîchères phares de la côte Ouest de la Manche. La filière compte une soixantaine d'exploitations, plus de 200 employés, près de 2000 hectares de terres cultivées. Mais cette année, la récolte sera faible, voir catastrophique pour certains.

L'interdiction a été trop brutale. Réduire les produits phytos, on est tous pour, mais quand les gouvernants disent qu'on va sortir du nucléaire, c'est dans minimum 30 ans, la fin du diesel, c'est pour 2040, alors que pour nous ça se fait du jour au lendemain"

La faute à l'interdiction du dichloropropène par le gouvernement cet été, un pesticide utilisé pour tuer le nématode, un ver qui s'attaque aux carottes et les empêche notamment d'avoir une forme droite, conforme à la commercialisation. L'Union européenne l'a interdit en 2009, du fait de sa dangerosité, le fumigant étant classé comme cancérogène probable et surtout dangereux pour les agriculteurs qui l'épandent. Depuis, il était autorisé à titre dérogatoire chaque année par la France, comme le font d'autres pays européens. Mais pas cette année.

Les premiers licenciements ont commencé

Jean-Luc Leblond a dû renoncer à semer sur "40% de la surface de carottes de l'an dernier" faute de pouvoir utiliser le pesticide. Lui fait partie des chanceux : il cultive également des choux et des navets, "mais d'autres font exclusivement de la carotte, et ont même investi dans l'aval de la filière", avec des usines pour laver et commercialiser les carottes.

200 hectares n'ont pas été semés, ils ne vont pas être sur le marché. Et l'an prochain c'est 800 à 1000 hectares qui seront concernés. Certains producteurs ont déjà pris la décision d'arrêter"

Surtout, l'agriculteur regrette le manque de temps : "Tout ce qu'on demande, c'est du temps pour se retourner", c'est-à-dire trouver des cultures alternatives. Impossible de produire sans pesticide, les rendements seraient beaucoup trop faibles pour survivre. Passer en bio ? "Ceux qui y arrivent n'ont pas les mêmes types de sols que nous, sur de la terre sablonneuse, c'est infaisable", explique Jean-Luc Leblond.

Le plan d'accompagnement promis n'est toujours pas là

Pourtant des solutions existent. "On aurait pu chercher des souches de carottes plus résistantes au nématode, on peut d'ailleurs toujours le faire", assure Jean-Luc Leblond. Mais ça n'a pas été fait, ou pas assez, depuis 2009 et l'épée de Damoclès qui pendait au-dessus de la tête des producteurs. Rien non plus n'a été fait pour protéger la production de la concurrence des carottes italiennes ou espagnoles, "qui elles peuvent utiliser le pesticide".

Au moment de l'interdiction, le gouvernement nous a promis un plan d'accompagnement. Six mois après, on arrive à Noël et on n'a toujours rien"

Pour les producteurs, le temps presse. La récolte s'étale jusqu'en avril, mais ils pensent déjà aux semis de l'année prochaine. Sans aide financière, ni production alternative, ils pourraient semer beaucoup moins de carottes : "A terme, on risque de perdre nos circuits de transformation et de commercialisation". Et c'est toute la filière qui pourrait s'effondrer.