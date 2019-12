On poursuit notre tour d'horizon des faits marquants de l'année qui s'achève, ce matin on s'intéresse à l'agriculture avec vous Katia Lautrou.

Manche, France

Et on, revient sur la mobilisation régulière des agriculteurs contre le Mercosur, l'agribashing , la loi Egalim et les prix. Des agriculteurs qui ont aussi soufferts de la sécheresse cet été et de la pluie cet automne.

