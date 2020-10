Manche : sortie ce dimanche pour apprendre à bien cueillir des champignons

C’est la saison des champignons et comme chaque année un millier de personnes sont intoxiquées en France, l’Association mycologique du Cotentin-Valognes (AMC) anime des sorties "découverte des champignons" avec des spécialistes.

Le retour de l’automne est propice à la cueillette des champignons mais attention avec les intoxications. Depuis hier a lieu à Valognes le "Festival du champignon", une édition 2020 en format réduit sans exposition mais avec des sorties dans les bois. La prochaine et dernière c'est ce dimanche matin à 9H. Hier il y a eu près de 80 personnes en tout. Beau temps, belle balade en sous-bois, une bouffée d'air en plein Covid...Bref de la pédagogie en pleine nature, indispensable, quand on sait qu'il existe 30 000 sortes de champignons en France et qu'ils ne sont pas tous comestibles voire pour certains mortels. Le président de l’Association mycologique du Cotentin-Valognes (AMC), Gérard Lerouvillois, prévient : il faut toujours se méfier "dans les champignons comestibles il y a presque toujours un sosie toxique comme si c'était une stratégie de défense des champignons. Il faut avoir de solides connaissances ou faire voir sa cueillette à un pharmacien mycologue ou à des spécialistes. Il faut 10 à 20 ans d'apprentissage".

Il faut 20 ans d'apprentissage pour bien connaître les champignons © Radio France - Katia Lautrou

Pour la sortie champignon RV à 9H salle du château à Valognes : inscriptions sur place. Tarif : 2 €.

Renseignements : tél. 06 25 31 43 08.