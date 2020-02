Manche : un panier plutôt qu'une poche pour élever les huîtres sur l'estran

Saint-Vaast-la-Hougue, France

L'exploitation ostréicole "LEJEUNE" est aujourd'hui la 2e à Saint-Vaast-la-Hougue à utiliser le système "Ostrea Pack". Un système innovant inventé en 2017 par sa voisine, l'entreprise "Hélie". Il s'agit de faire pousser les huîtres dans des paniers ronds plutôt que dans des poches plates traditionnelles. L'ostréiculteur Denis Lejeune a reçu une aide de la région Normandie pour mettre en place ces paniers sur l'estran et il ne le regrette pas, pour lui c'est l'avenir : "on ne retrouvera pas ces déchets sur le littoral comme parfois avec des poches et des élastiques" . Et ça, ça tient beaucoup à coeur de celui qui tous les ans organise des ramassages de déchets ostréicoles sur le littoral. Ces paniers réutilisables c'est du développement durable. D'environ 80 cm et d’un diamètre de 40 cm chacun d'entre eux contient 80 huîtres, contre 180 pour une poche " Oui mais là plus besoin de deux personnes pour retourner chaque poche à la main, ce qui est un travail très difficile".

Denis Lejeune, ostréiculteur à Saint-Vaast-la-Hougue utilise ostrea pack © Radio France - Katia Lautrou

Denis Lejeune dispose aujourd'hui de 20 000 paniers, qu'il range par paquet de 18 dans de grandes cages métalliques. Après c'est à l'aide d'un élévateur que l'on retourne ces cages.Et puis autre avantage quand même c'est sur le produit : " _Dans ces paniers l’huître est davantage brassée, elle bouge continuellement, s’arrondit et se creuse. _Le taux de chair devient plus élevé et la qualité est supérieure".

La Région Normandie a soutenu cette exploitation ostréicole à hauteur de 182 025 euros pour l’acquisition (soit une aide à hauteur de 50%).