Semaine du "Mangeons Local Paris Ile-de-France" : nous vous donnons les adresses pour trouver des produits francliens

La semaine du "Mangeons Local" se termine le 8 octobre 2017 en Ile-de-France. Cet événement est organisé par le Centre de Valorisation Agricole et Alimentaire. Agriculteurs, producteurs, restaurateurs, distributeurs: découvrez les adresses des centaines de participants dans cet article.

Les productions agricoles et alimentaires locales sont mise en avant à Paris et en Ile-de-France à l'occasion de la "Semaine du Mangeons Local". Cet événement, commencé le 16 septembre 2017, se poursuit jusqu'au 8 octobre 2017. Le Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire (CERVIA) met l'accent sur les initiatives et l'énergie qui encouragent dans notre région ce que l'on appelle le "locavorisme". Le "locavorisme" est un mouvement qui incite à consommer de la nourriture produite dans un rayon de 100 à 250 kilomètres maximum autour de son domicile. Durant 23 jours, les professionnels invitent les Parisiens et les Franciliens à aller à la rencontre des producteurs et des produits locaux.

Ferme de Gally - Maxime Huriez

Découvrez où se trouvent ceux qui participent à la "Semaine du Mangeons Local Paris Ile-de-France"

Viande, lait, fromage, légumes : l'Ile-de-France innove

Des éleveurs ovins regroupés dans l'association "Bergers d'Ile-de-France" viennent de lancer la filière "Agneau d'Ile-de-France". Ils préservent une race qui fait partie du patrimoine et qui est connue pour la tendreté de sa viande.

Moutons - Maxime Huriez

"Lait d'Ile-de-France" est une nouvelle filière qui fête ses un an en septembre 2017. La ferme de Bissy, la Ferme de Viltain et la ferme de Grignon, en partenariat avec la laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel distribuent un lait 100 % local. On peut trouver ce lait dans une centaine de points de vente.

La seule production de brie fermier bio d'Ile-de-France a lieu à Sainte Colombe, une ferme de Seine-et-Marne.

La conserverie de Larnière donne une seconde chance aux végétaux. Ce laboratoire artisanal a créé la marque Bocatille. A la Ferté-Gaucher, Appoline et Julien fabriquent des soupes, des coulis, des confis et des compotes à partir de fruits et légumes invendus ou mal calibrés qui proviennent d'une dizaine d'exploitations de Seine-et-Marne.

L'Ile-de-France est autonome en blé, en salade et en persil.

Champ de blé - Yves FLAMMIN

Vin, fraises : l'agriculture urbaine fait son chemin dans notre région

Si les ruches et les miels parisiens sont connus, les vignes et le vin refont parler d'eux. Deux entrepreneurs de la "Winerie Parisienne" élèvent des cuvées de vin à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Ils pourraient bien faire renaître la filière viticole francilienne qui a eu son heure de gloire dans un lointain passé. Ils ont un vignoble dans les Yvelines sur la Plaine de Versailles. En 2020, ils prévoient de faire un vin nouveau, au caractère unique et très typique de la région.

Encore plus original : un biologiste a décidé d'installer des potagers sur les toits. Ces installations sont irriguées en circuits d'eau fermés. Les produits chimiques sont inutiles dans ces espaces pour faire pousser légumes, petits fruits rares, fruits exotiques et plantes aromatiques.

L'agriculture bien présente en Ile-de-France. - MG

L'Ile-de-France, c'est 550.000 hectares de terres agricoles

L'Ile-de-France rassemble 5.000 exploitations qui sont réparties sur 550.000 hectares de terres agricoles. Près de 800 fermes (16%) pratiquent la vente en circuit court. L'Ile-de-France peut proposer 900 produits locaux. Plus de 70 gammes de fruits et légumes sont produites chez nous.