Du 22 au 30 septembre se déroule la 12ème édition de "Manger Bio et local, c'est l'idéal". 22 acteurs de la bio (paysans, artisans, magasins) se sont inscrits sur le Puy de Dôme afin de présenter leur travail et leurs produits. Le but : donner un coup de projecteur sur leur démarche.

Brenat, France

Samedi matin, c'est Vincent Martinant qui a accueilli clients et intéressés sur son exploitation. 140 hectares sur deux kilomètres autour de Brenat où Vincent Martinant fait pousser du blé, du colza, de l'orge, de l'épautre, du maïs, du soja mais aussi des lentilles blondes et vertes et des pommes de terre. Après avoir montré et fait déguster les produits qu'il vend, ce producteur installé depuis 14 ans en Auvergne fait le tour du propriétaire jusqu'au "coin des patates". Elles sont conservées à 8 degrés et triées par ses soins. "On fait un tri manuel et elles tournent sur le tapis jusqu'au calibreur. Les plus grosses tombent et sont conservés dans les sachets."

Les visiteurs de cette journée portes-ouvertes sont conquis de pouvoir parler de méthodes de traitement. C'est le but selon le producteur : "c'est d'essayer de montrer ce qu'on peut faire en bio avec une agriculture réfléchie."

Les pommes de terre de Vincent Martinant © Radio France - Mickaël Chailloux

Montrer qu'on s'en sort aujourd'hui en produisant bio

Etre en bio, c'est parfois faire avec des contraintes. Mais Vincent Martinant ne regrette pas ce choix. "J'ai décidé de passer en bio il y a deux ans après une longue réflexion. La première est économique : arriver à gagner sa vie en bio. Lorsqu'on écoute beaucoup de monde, on est sceptique. Mais lorsqu'on se documente, on voit que beaucoup de portes peuvent s'ouvrir. Il suffit juste de les enfoncer" explique le producteur du bassin issoirien.

Parmi les visiteurs, il a reçu un élu de Veyre-Monton qui lui a posé des questions sur les menus dans les cantines. Selon la dernière loi votée au Parlement, les restaurants scolaires vont devoir proposer au moins 20% de plats bio. "C'est important en terme d'éducation, en terme de sensibilisation aux produits naturels" explique-t-il. Vincent Martinant ne propose pas pour l'instant cela, mais y réflechira.

Le 27 septembre, le magasin CLAC à Cournon d'Auvergne ouvrira aussi ses portes. Le 30 septembre, à Saint-Gervais-d'Auvergne, se déroulera la 18ème édition de la foire bio nature en Combrailles.

Lundi 24 septembre, Dominique Ouvrard, président de Bio 63, sera l'invité de France Bleu Pays d'Auvergne à 7h35.