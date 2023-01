Manger local : une application mobile pour répertorier tous les producteurs en Creuse

L'application "Mangeons Creuse" vise à promouvoir els produits locaux et la vente directe. Photo d'illustration.

Pour la première fois en Creuse, des producteurs locaux, des épiceries et des coopératives sont regroupées sur une seule et même application mobile gratuite. Elle s'appelle "Mangeons Creuse" et elle a été lancée fin décembre. Pour l'instant, elle n'est disponible que sur les téléphones Android, pas encore chez Apple.

Environ 200 producteurs et points de vente sont recensés sur la carte interactive , mais il devrait y en avoir 300 à terme. En cliquant, vous avez accès aux coordonnées des agriculteurs et boutiques. Le but est de développer les circuits courts, la vente directe au consommateur.

L'application est disponible sur le Play Store. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Promouvoir les produits locaux

L'application "Mangeons Creuse" a été conçue conjointement avec le Conseil départemental de la Creuse, le Groupe des Agriculteurs Biologiques de la Creuse, la Chambre d'Agriculture et l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse. Perrine Puyberthier en est la cheffe de projet : "On a des volailles, des œufs, des biscuits, du miel, des produits laitiers... C'est un outil commun et facile d'accès pour faire la promotion des produits locaux".

L'idée est venue après une enquête auprès des habitants : "Souvent les gens pensent qu'ils n'ont pas de producteurs qui font de la vente directe à côté de chez eux. Or quand on regarde la carte, on voit que c'est faux : des solutions pour manger local, il y en a plein."