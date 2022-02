"Mangez, mangez des endives" : l'appel des producteurs endiviers du Nord-Pas-de-Calais

Depuis quelques mois, les prix de l'endive sont au plus bas car les consommateurs en mangent moins. Sauf que les producteurs du Nord-Pas-de-Calais sont étouffés par les prix de l'électricité et des emballages, en forte hausse. Ils appellent à l'aide car certains craignent pour leur survie.

Ils en ont gros sur le chicon ! Les endiviers traversent une passe difficile et demandent de l'aide. Le prix de l'endive atteint des niveaux très bas à la vente, car les consommateurs en achètent moins. Et dans le même temps, leurs coûts de production explosent avec les prix de l'électricité multipliés par quatre et ceux des emballages qui augmentent de 30 %.

"On se demande où ça va s'arrêter !", se lamente Mathieu Bouquillon. À 34 ans, c'est sa deuxième campagne depuis qu'il a repris l'exploitation familiale à Vélu, entre Cambrai et Bapaume. Il a dû réduire sa production de 20 % cette année : "On pensait que ça permettrait de faire remonter les prix de l'endive et compenser ces augmentations de l'électricité et de l'emballage mais ce n'est pas encore le cas, c'est un peu double-peine."

La double-peine

Ses six salariés travaillent donc moins mais doivent être payés autant. Un rythme qui va être difficile à suivre pour le producteur, il craint que les bénéfices des années précédentes n'y passent complètement cette année. Ce qui inquiète son père, Daniel, producteur pendant 40 ans : "Son exploitation, chaque jour c'est 900 euros de perte, 4 500 euros la semaine. Il ne pourra pas durer longtemps !"

Ce constat est le même pour les 350 producteurs endiviers du Nord-Pas-de-Calais, qu'ils soient petits ou grands. Et c'est donc toute une filière qui est en danger. Contrairement aux produits de première nécessité, le prix ne peut pas être bloqué et selon les producteurs, les grandes surfaces réalisent en plus de très grosses marges sur les endives.

"Ne tuez pas une filière !, implore Daniel Bouquillon. Parce que l'endive, vous la trouvez uniquement en France et on connait l'attachement du consommateur aux produits français. Réduisez vos marges." Et surtout, il demande à l'Etat de les aider à supporter les charges supplémentaires sur l'électricité.

Un geste des grandes surfaces et des consommateurs

L'autre levier peut venir des consommateurs. Si la demande augmente, le prix augmentera aussi. Daniel Bouquillon aimerait que les ménages retrouvent l'habitude prise au moment du confinement de cuisiner eux-mêmes : "On observe une cook fatigue, les gens préfèrent acheter du tout fait et ça me rend malade quand je vois mes salariés manger dans une boite en plastique et que ça leur coûte 5 à 6 euros."

Selon le producteur, l'endive présente beaucoup d'avantages. "Ce n'est pas plus de 50 à 60 centimes d'euros par personne. C'est le légume qui a le meilleur rapport qualité-prix-praticité." D'autant que d'autres légumes, comme les asperges, pourraient vite se retrouver dans la même situation.