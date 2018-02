Nouvelle journée d'action des agriculteurs dans le Poitou. Certains ont rejoint le rassemblement régional prévu à Bordeaux, d'autres manifestent depuis ce matin aux abords de la préfecture de la Vienne et ce sont les grandes surfaces qui sont la cible de leurs actions.

Poitiers, France

Dans la Vienne, une soixantaine de tracteurs et une centaine d'éleveurs sont attendus devant la préfecture de Poitiers à la mi-journée. Avant d'arriver sur le plateau, ils ont décidé depuis ce matin de cibler les grandes surfaces. Ils ont notamment déversé du fumier et les accès du centre Leclerc du Grand Large sont bloqués ce mercredi midi. Ils ont ensuite bloqué le Lidl, au 27 rue de Bignoux, dans l'est de Poitiers.

Les agriculteurs ont bloqué tous les accès du Leclerc de Saint-Benoit. © Radio France - Simon Soubieux

Le magasin met tout en oeuvre pour dégager les accès. © Radio France - Simon Soubieux

Manifestation contre les zones défavorisées et l'accord économique entre l'UE et l'Amérique du Sud

Les agriculteurs en colère contre la nouvelle carte des zones défavorisées validée hier soir par le gouvernement, une carte qui exclue une grande partie des Deux-Sèvres. Les producteurs sont également en colère aussi contre le Mercosur, accord économique entre l'union européenne et l'Amérique du Sud qui prévoit l'importation de 100.000 tonnes de viandes d'Argentine ou encore du Brésil jusque dans les supermarchés européens.

Dans les Deux -Sèvres, pas de blocages mais des opérations escargots autour de Niort et de Thouars

Pas de blocages mais des ralentissements en ce moment dans les Deux-Sèvres, sur les routes d'accès autour de Niort et de Thouars.