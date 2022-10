Bassines : interdiction de manifestation le week-end du 29 et 30 octobre dans le secteur de Sainte-Soline

Toute manifestation et attroupement est interdit le week-end du 29 et 30 octobre dans une zone autour de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Décision de la préfecture alors qu'une importante mobilisation est attendue contre le projet de construction de réserves pour l'irrigation agricole, sur le slogan "pas une bassine de plus".

Dans un communiqué, la préfecture précise que les interdictions concernent :

toute manifestation et attroupement

la circulation d'engins agricoles isolés ou en cortège (hors riverains)

la vente, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement

la vente et le transport de carburants au détail ainsi que des acides et tous produits inflammables, chimiques ou explosifs.

le port et transport d'armes toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination au sens de l'article 132-75 du code pénal.

La préfecture précise que ces mesures "s'appliqueront sur les périmètres, axes délimitant inclus" des communes suivantes dans le Mellois :

Sainte-Soline

Lezay

Vançais

Rom

Vanzay

Messé

Caunay

Pers

Clussais-la-Pommeraie

Saint-Coutant

Zone autour de Sainte-Soline concernée par les interdictions. - Préfecture des Deux-Sèvres

Les arrêtés sont aussi valables dans un secteur autour de deux communes du marais poitevin :

Mauzé-sur-le Mignon là où la première réserve est construite

Val du Mignon

Zone autour de Mauzé-sur-le-Mignon concernée les interdictions. - Préfecture des Deux-Sèvres

"Éviter tout risque de trouble à l'ordre public"

La préfecture justifie ces mesures "compte tenu des violences et destructions constatées lors des dernières actions des mêmes collectifs et afin d'éviter tout risque de trouble à l'ordre public". Ces interdictions prennent effet du samedi 29 octobre à partir de 7 heures jusqu'au lundi 31 octobre à 7 heures.

"Il faut que le chantier s'arrête"

Plus tôt dans la journée, les opposants au projet avait annoncé le dépôt de déclaration de manifestation ce lundi 24 octobre en préfecture. 150 organisations, collectifs, associations, syndicats, partis politiques appellent à la mobilisation. Des opposants qui dénoncent un _"accaparement de l'eau"_et qui ont un mot d'ordre "il faut que le chantier s'arrête". Les travaux de la deuxième réserve du projet du bassin de la Sèvre niortaise, la plus grande du projet, ont en effet démarré au début du mois d'octobre .

Des opposants qui avaient également détaillé le programme du week-end notamment le rendez-vous à Sainte-Soline samedi 29 octobre à partir de 10 heures pour une mobilisation se voulant selon Benoit Feuillu, des Soulèvements de la terre, "large, populaire et festive et qui s'inscrit dans le registre de la désobéissance civile face à l'urgence climatique".