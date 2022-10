Manifestation anti-bassines : "Cette pression, c'est dur à supporter", témoigne un agriculteur du projet

La mobilisation anti-bassines de ce week-end du 29-30 octobre dans les Deux-Sèvres continue de se préparer du côté des manifestants qui ont établi un campement à proximité du chantier de la réserve. Ce vendredi à 10h, le tribunal administratif de Poitiers doit se prononcer sur le référé liberté déposé par les opposants après les arrêtés de la préfecture des Deux-Sèvres interdisant notamment toute manifestation autour de Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon .

Environ 200 personnalités du monde politique, associatif, syndical, juridique... ont par ailleurs signé une tribune publiée sur Libération pour réaffirmer la primauté de la liberté fondamentale de manifester. Parmi ces signataires, des élus du Poitou comme la maire de Poitiers Léonore Moncond'huy, la députée de la Vienne Lisa Belluco ou encore le conseiller régional Nicolas Gamache. Certains signataires seront présents à la manifestation de samedi indique le collectif Bassines non merci comme Yannick Jadot, député européen EELV et ex-candidat à l'élection présidentielle, Clémence Guetté, députée NUPES LFI, Philippe Poutou pour le NPA ou encore Sandrine Rousseau, députée EELV de Paris.

"On est responsables"

Côté pro-bassines, les appels au calme se multiplient. Chambre d'agriculture, FNSEA, JA, Coop de l'eau ont envoyé des communiqués. "On s'y prépare et on prépare surtout les agriculteurs de Sainte-Soline les plus proches", indique Thierry Boudaud, le président de la Coop de l'eau qui porte le projet de réserve. "Malheureusement à chacun de ces rassemblements on a constaté des violences, des dégradations et les agriculteurs ont était les cibles de ce genre d'évènements. Donc on accompagne pour appeler au calme et bien rappeler qu'on est responsables. Notre rôle, c'est de penser à nos familles et garder nos exploitations. Et puis faire confiance aux forces de maintien de l'ordre pour contenir cette manifestation", poursuit-il. Selon l'AFP, 1600 à 1700 gendarmes seront déployés ce week-end à Sainte-Soline.

Thierry Boudaud rappelle que le protocole signé en 2018 "encadre les retenues par la sobriété, l'économie d'eau et une transition agro-écologique". Le président de la Coop de l'eau insiste sur l'aspect "familial" des agriculteurs derrière ce projet. "Nous ne sommes pas la caricature qu'on voudrait faire croire de quelques gros producteurs de maïs qui utilisent de l'eau pour faire de l'export".

"Ils veulent nous faire craquer mais on tiendra"

Parmi la vingtaine d'agriculteurs concernés par la réserve de Sainte-Soline, Emmanuel Villeneuve. Son fils l'a rejoint il y a quatre ans. Ils font de l'élevage de volailles et différentes cultures. L'exploitant se sent "inquiet, désabusé. Mon fils est installé avec moi, ce n'est pas pour subir des pressions comme ça. On essaie de travailler intelligemment. C'est dur à supporter. On peut ne pas être d'accord mais je ne comprends pas ces gens. Ils veulent nous faire craquer mais on tiendra".

Ce projet, "c'est vital pour l'agriculture dans le département, pour maintenir nos exploitations", assure-t-il. Emmanuel Villeneuve explique s'être "déjà engagé depuis longtemps dans la diversité des cultures, dans la réduction des produits phytosanitaires. On l'était déjà partiellement avant et ça nous motive encore plus à y aller". L'agriculteur deux-sévrien cite aussi les 400 à 500 mètres de haies déjà plantées. "C'est signé qu'on a des engagements à tenir, on les tiendra".

Les chasseurs pas concernés par l'interdiction de port d'arme, animations Halloween annulées

Cette mobilisation du week-end entraîne l'annulation des animations Halloween prévues dimanche à Sainte-Soline mais aussi au musée de Rauranum à Rom .

En revanche, la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres précise que "la chasse ne sera pas concernée par les mesures d'interdiction de port et de transport des armes à feu sur les secteurs du Lezéen et de Mauzé-sur-le-Mignon. Seul le Maire de Sainte-Soline, lieu de la manifestation, pourrait interdire localement la pratique de la chasse pour des questions de sécurité publique, pour le moment, nous n'en avons pas eu connaissance", explique la Fédération.