Des dizaines d'agriculteurs manifestaient lundi matin à Arles (Bouches-du-Rhône) contre la politique agricole française qui "pénalise l'élevage, la riziculture, les fruits et les légumes" selon la FDSEA, les Jeunes Agriculteurs, la Fédération ovine, l'association Bovin 13 et le syndicat des riziculteurs.

Des perturbations sur la Nationale 113

Cette manifestation perturbe depuis 9 heures le trafic autour d'Arles. La Nationale 113 qui relie Arles à l'autoroute A54 était coupée dans les deux sens.

"Les exploitations agricoles ont leur trésorerie au plus bas, ne peuvent plus investir quand elles ne sont pas en grandes difficultés, les jeunes ne peuvent plus s'installer" expliquent les agriculteurs qui dénoncent la mauvaise gestion de la politique agricole commune (PAC).

Des éleveurs qui réclament des primes

Les manifestantants réclament le retour de primes. Les riziculteurs regrettent notamment de ne pas avoir "touché les aides liées à des mesures contractualisées avec l'Etat pour 2015, 2016 et 2017. Quant aux éleveurs ovins, ils s'interrogent dans un communiqué : "alors que le loup est présent jusqu'en Crau et que les attaques sont exponentielles, les éleveurs s'élèvent contre le projet de plan loup qui n'apporte pas de réponse aux problèmes".