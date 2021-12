Manifestation des agriculteurs à Montauban : de probables difficultés de circulation mercredi matin

Des perturbations importantes de la circulation et dans le fonctionnement de certains services sont attendues à Montauban ce mercredi 8 décembre à Montauban. En cause, une manifestation des syndicales agricoles, FDSEA et JA du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne.

Un rassemblement d'agriculteurs est prévu ce mercredi à partir de 9h à Montauban, à l'appel de la fédération des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et des Jeunes Agriculteurs (JA). Il s'agit d'une manifestation inter-départementale Tarn-et-Garonne - Haute-Garonne. Des perturbations importantes du trafic routier sont attendues dans et autour de Montauban.

La FDSEA contre le "diktat environnementaliste"

Les syndicats agricoles FDSEA et JA dénoncent la "pression continuelle des environnementalistes" en plus des règlementations qui s'accumulent et entraineraient des pertes de production importantes. Les agriculteurs de Haute-Garonne se rassembleront en amont à Capens, Pins justaret, stade de Villefranche-de-Lauragais à 8h30 et rond point d'Ondes à 9h, avec un point de rendez-vous sur l’aire du Frontonnais à 9h30, sur l'A62.

Le rendez-vous à Montauban est donné à 10h, sur les entrées Sud de la ville. Ils ont prévu de bloquer le péage de Bressols, les ronds-points d’Albasud et d'Aussonne, ainsi que sur la route de Castelsarrasin, la D958 au rond-point de Bexianis à Montbeton.

Différez vos déplacements en centre-ville de Montauban

La préfète de Tarn-et-Garonne conseille aux usagers de différer leurs déplacements, de privilégier le télétravail et d'éviter, dans la mesure du possible, de se rendre en centre-ville. Les agriculteurs ont prévu d'entrer en ville, sans doute aux abords de la préfecture, vers 13h.

Le stationnement et la circulation sont interdits dans plusieurs rues de Montauban, dès 8h et jusqu'à la fin de la manifestation. Circulation interdite, et en général stationnement prohibé* aussi dès ce mardi 18h00, dans les lieux suivants :

place du Maréchal Foch*

allées de l’Empereur*

allées Mortarieu*

avenue Gambetta (section place Alexandre 1er jusqu’à la place foch)

place du Coq

rue de la République

rue Michelet

quais Montmurat* et quai de Verdun*

rue des capucins

rue du Jeu de Paume

rue de l’Hôtel de ville*

rue Sainte Claire*

La circulation pourra être interrompue et déviée ponctuellement.

Fermetures d'écoles et de la préfecture

Certains établissements scolaires de Montauban seront fermés ce mercredi. C'est le cas de l'école Pierre Gamarra, l'école du Centre, l'école Alexandre 1er, l'Institut familial, l'école Notre-Dame et l'école St-Théodard. Les parents sont invités à se rapprocher du directeur d'établissement pour connaître les dispositions prises.

La préfecture et la direction départementale des territoires seront aussi exceptionnellement fermées au public.

Les commerçants du centre-ville sont invités à aménager les horaires d’ouverture