L'UDSEA et les Jeunes Agriculteurs appellent à nouveau tous les agriculteurs syndiqués ou non, à la mobilisation cejeudi après-midi sur le périphérique de Tours. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus par le gouvernement et de ne pas réussir à sauver les communes tourangelles jusque là classées en zones défavorisées, un classement qui permet de toucher les aides européennes.

Désolé pour nos concitoyens, mais il n’y a pas d’autre moyen de se faire entendre - l'UDSEA

Les agriculteurs tourangeaux demandent le report de la décision pour que le ministère refasse les cartes, ainsi, plus de communes et petites régions pourraient être sauvées. A ce sujet, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert précise qu'il présentera la carte des zones agricoles défavorisées au président de la République mais cette carte ne sera pas publiée avant d'avoir été validée par la commission européenne. "Il y aura bien des échanges entre le ministre et le Président, mais pas de publication avant la transmission de la carte à Bruxelles le 1er mars", a ajouté la porte-parole du ministère de l'agriculture. En attendant, les agriculteurs ont prévu de manifester sur 3 points de ralliement de la rocade : à La Membrolle-sur-Choisille, au Bois des Hâtes à St Avertin et à La Petite Madelaine. Auparavant les agriculteurs convergeront depuis Château la Vallière, Sonzay (Le Signal), le rond-point « La gagnerie », Loches puis la D943 enfin Ste Maure-de-Touraine, puis la D910.