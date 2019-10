Manifestation des agriculteurs dans le centre-ville de Bourges

Bourges, France

Le centre-ville de Bourges est partiellement bloqué ce mardi matin : une vingtaine de tracteurs et une quinzaine de véhicules conduits par des agriculteurs convergent vers la place Seraucourt et l'Hôtel de Ville. A l'appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs, ils protestent contre les accords commerciaux internationaux (avec le Canada entre autres) et la stigmatisation des pratiques agricoles (avec par exemple les arrêtés anti pesticides).

Dans l'Indre, des agriculteurs vont poser des panneaux en bord des routes avec l'inscription "Votre alimentation commence ici"...

Ils avaient déjà manifesté il y a une dizaine de jours.