Manifestation des agriculteurs : l'autoroute A9 bloquée au niveau de la sortie Nîmes Ouest

Les agriculteurs manifestent à Nîmes et bloquent l'autoroute A9

Nîmes, France

Ils ne supportent plus d'être critiqués et montrés du doigts. Les agriculteurs se mobilisent ce mardi 22 octobre dans toute la France. Manifestation à l'appel de la FNSEA pour dénoncer "l'agribashing", les accords de libre-échange et les distorsions de concurrence avec les agriculteurs à l'étranger.

L'autoroute A9 bloquée

Dans le Gard, ils ont d'abord perturbé la circulation sur la RN106 très tôt ce mardi matin avant de se diriger vers l’autoroute A9. Une quarantaine de tracteurs bloquaient à 10h ce mardi matin l'A9 au niveau de la sortie Nîmes Ouest.

