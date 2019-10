CARTES - Agriculteurs en colère : les barrages en Alsace

Les agriculteurs se mobilisent ce mardi en Alsace. Ils disent en avoir ras-le-bol du "agribashing", en clair d'être pris pour cible. Ils vont bloquer six axes routiers en Alsace entre 11h et 14h.

Contre l'"agribashing" ou le dénigrement de leur profession, mais aussi contre les arrêtés anti-pesticides ou encore les accords de libre-échange, comme le CETA entre l'Union européenne et le Canada, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont décidé de se mobiliser ce mardi dans toute la France. Au programme : des opérations escargot, des blocages de route, des barrages filtrants, annoncés entre 11h et 14h.

En Alsace, des points de blocage sur six axes routiers

Dans le Haut-Rhin, près de 200 tracteurs stationneront à un seul endroit : au niveau de la jonction A35-A36 à hauteur de l'Ill Napoléon près de Mulhouse.

Dans le Bas-Rhin, les agriculteurs vont mettre en place cinq barrages avec environ 80 tracteurs sur l’A35, l’A350, l’A4 et la RD 1004. La préfecture du Bas-Rhin communique sur les déviations en en place.

Point de blocage au niveau de Roppenheim A35 (sortie 56)

Déviation vers le nord: RD4 → RD 468 vers Beinheim → Seltz → RD28 et reprendre l’A35 par l’échangeur 57

Déviation vers le sud: RD4 → RD 468 par Roppenheim → Roeschwoog → RD 463 → Rountzenheim et reprendre l’A35 par l’échangeur 55 .

Les déviations proposées au niveau de Roppenheim. - Préfecture du Bas-Rhin

Point de blocage au niveau de Brumath A4 (sortie 48)

Déviation vers le nord : RD 263 → Stephansfeld → Brumath → RD 421 → ZAC Brumath nord puis reprendre l’A4 par l’échangeur 47

Déviation vers le sud: RD 263 → Vendenheim → Mundolsheim → RD 63 puis reprendre l’A4 par l’échangeur 49 à Reichstett.

Les déviations sur l'A4 à Brumath. - Préfecture du Bas-Rhin

Point de blocage au niveau de Strasbourg A4/A35 (sortie 1) :

Déviation vers le nord : A350 direction Wacken puis reprise de l’A4 par l’échangeur du Marché gare,

Déviation vers le sud : sortie 1 direction Wacken/Cronenbourg/Place des Halles puis reprise de l’A35 par l’échangeur du Marché-gare.

Les déviations dans la traversée de Strasbourg. - Préfecture du Bas-Rhin

Point de blocage au niveau de Wasselonne RD 1004 (rond point station service Total à Wasselonne et rond-point du Kronthal à Marlenheim)

Déviation depuis Wasselonne : RD 25 → RD 75 → RD 220 → Westhoffen → RD 142 → RD 422 → RD1004,

Déviation depuis Marlenheim : RD 422 → RD 142 → Westhoffen → RD 220 → RD 75 → Wasselonne → RD 25 → RD 1004.

Les déviations sur la nationale 4. - Préfecture du Bas-Rhin

Point de blocage au niveau de Sélestat A 35 (sortie 16)

Déviation vers le nord: RD 1422 → RD1083 → Ebersheim → RD 210 (route de Dambach-La-Ville) puis reprendre l’A35 par l’échangeur 15 à Ebersheim,

Déviation vers le sud: RD 1422 → RD 1083 (route de Strasbourg) → RD 1059 → RD 424 puis reprendre l’A35 par l’échangeur 17 à Chatenois.

Les déviations sur l'A35 à Sélestat. - Préfecture du Bas-Rhin

