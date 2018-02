Environ 400 chasseurs venus de toute la Normandie, et des régions voisines, ont manifesté ce samedi après-midi près du Havre contre l'interdiction de la chasse aux oies. Le pont de Normandie a été bloqué plusieurs heures et rouvert vers 20 heures. Les CRS ont du intervenir pour calmer le jeu.

Le Havre, France

Ils ont bloqué le pont de Normandie pendant plusieurs heures, samedi après-midi. Environ 400 chasseurs en colère sont venus manifester contre l'interdiction de la chasse aux oies cendrées, en vigueur depuis le 31 janvier, soit un mois plus tôt que les années précédentes.

Les manifestants avaient fait le déplacement en provenance de toute la Normandie, et aussi des Hauts-de-France, de Loire-Atlantique, ou encore de Gironde. La plupart avec leur tenue habituelle de camouflage.

Les chasseurs en colère aux pieds du pont de Normandie. © Radio France - Hélène Fromenty

Pour eux, ce changement de date est une incompréhension car la surabondance de ces oies provoque chaque année plusieurs millions d’euros de dégâts en Europe, notamment aux Pays-Bas. "En Hollande, des dizaines de milliers d'oies sont gazées chaque années à cause des dégradations qu'elles provoquent, s'insurge un chasseur normand. Et dans le même temps, on nous empêche de les tuer. C'est le monde à l'envers !"

Tracts et fumigènes

La rassemblement a débuté comme prévu au niveau du péage, côté Le Havre (Seine-Maritime). A cet endroit, les chasseurs ont distribué des tracts aux automobilistes et filtré les voitures. Ils brandissent des panneaux, des fumigènes et des pétards.

Les #chasseurs d'oies en colère au pied du pont de #normandiepic.twitter.com/2k68N8jUon — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 10, 2018

Mais certains passent de l'autre côté des barrières et rapidement, plusieurs dizaines d'entre eux envahissent le pont. Pendant plusieurs heures, ils ont bloqué les voitures se trouvant sur l'édifice.

Une voiture de gendarmerie renversée

Tout l'après-midi la circulation a donc été déviée dans le secteur, pour permettre aux automobilistes de contourner le pont de Normandie. Sur l'édifice, des pneus ont été brûlés, une voiture de gendarmerie retournée et un car de CRS a même du intervenir pour calmer le jeu.

Les manifestants sont venus avec pétards et fumigènes. © Maxppp - Hélène Fromenty

Le pont a rouvert un peu avant 20 heures. La fédération de chasse de Normandie, à l'initiative de la manifestation s'est désolidarisé de l'action de blocage.