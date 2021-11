Manifestation des éleveurs et éleveuses devant la préfecture de Vaucluse contre le confinement des volailles

Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a placé en effet le 5 Novembre l’ensemble du territoire métropolitain en risque ''élevé '' au regard de la progression rapide du virus de l’influenza aviaire en Europe.

L'hiver dernier déjà l'influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire, s'était répandue comme une traînée de poudre dans les élevages du Sud-Ouest et n'avait pu être enrayée qu'au prix de l'abattage de plus de 3,5 millions de volailles, essentiellement des canards.

Ce nouvel enfermement imposé des volailles de plein air avant les fêtes de fin d'année est vécu comme un suicide économique pour les éleveurs soutenus par la Confédération Paysanne et le Modef. A Avignon c'est le collectif "Sauve qui Poule" qui a manifesté pour réclamer « au ministère de l’agriculture des mesures de biosécurité adaptées face aux risques de chaque exploitation tout en prenant compte des spécificités de chaque territoire » explique Carole Sanchez, la présidente du collectif et avicultrice au Thor.

Des volailles qui une fois enfermées dans un lieux clos commencent à s'entretuer

Dans un communiqué commun, les syndicats Confédération paysanne et Modef - respectivement troisième et quatrième organisation agricole - dénoncent une "déclaration de guerre aux très nombreux paysans déterminés à ne pas se laisser faire".

Pour Denis Surgey, éleveur à Saint Saturnin-lès-Apt et venu manifester à Avignon ce sont « des conditions impossibles pour la plupart des exploitations du département labellisées bio car les volailles sont _habituées à aller en extérieur sur de grands espaces_. Du point de vue du bien-être animal c’est déjà très difficilement admissible et sur le comportement animal c’est pas possible du tout puisque les animaux ont un tel stress puisqu’ils se piquent et s’entre-tuent entre eux et on a des pertes phénoménales .»

Des mesures qui concernent toutes les volailles et oiseaux placés en liberté

A Cabrières-d’Avignon Samantha Chauvin ne peut pas se résoudre à confiner ses poules et pintades : « Je ne peux pas, si je le fait les poulets vont se bouffer entre eux et les pintades vont s’entasser dans les coins et mourir, je ne peux pas les enfermer. J’ai besoin d’une dérogation,je veux être dans la légalité, je ne veux pas vendre des œufs hors-la-loi et du poulet hors-la-loi. Je risque actuellement 15 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement. D’un point de vue éthique je ne peux pas vendre des œufs en disant à mes clients que c’est du plein air et avoir des volailles enfermées ! »

Face à cette nouvelle épidémie de grippe aviaire les rassemblements de volailles sont aussi interdits, de même que les compétitions de pigeons voyageurs "au départ ou à l'arrivée de la France jusqu'au 31 mars", précise le ministère. Dans les zoos, les oiseaux ne pouvant être confinés ou placés sous filet doivent être vaccinés.

Les aviculteurs et avicultrices qui manifestaient ce mercredi matin à Avignon ont regretté qu'une délégation n'ait pas été reçue en préfecture. Une nouvelle action de leur part est prévue ce vendredi matin de dix heures à midi devant les halles d’Avignon pour vendre précisent-ils ‘’leurs derniers œufs bio et plein air’’. Une pétition en faveur de l'élevage des poules en plein air est aussi en ligne à l'initiative des syndicats Confédération Paysanne et Modef.

Un élevage de poules en plein air au Mas Ribelly à Entraigues-sur-la-Sorgue - Sauve qui poule