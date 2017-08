Manifestation des éleveurs lozériens et gardois contre le loup

Une action d'envergure contre la prédation des loups à Sévérac-le-Château dans l’Aveyron. Les éleveurs du sud du Massif Central organisent ce samedi 5 août de 8H à 13H30 un rassemblement de protestation.

Ils manifesteront avec 3.000 brebis, 30 vaches, 7 chevaux, un lama et des chiens. Ces chiffres correspondent au nombre d’animaux d’élevage tués par le loup en France sur quatre mois. Les éleveurs veulent ainsi sensibiliser le gouvernement

Il y a un an, la profession rencontrait Ségolène Royal, ministre de l’Environnement. À ce jour, aucune de ses promesses, annoncées via un communiqué de presse, n’a été tenue. Il n’y a toujours pas de brigade anti-loup spécifique au Massif Central

Olivier Maurin éleveur, responsable agricole, à la tête notamment de l’IGP Agneaux de Lozère. Copier

Les spécificités du territoire ne sont pas prises en compte.

Les Lozériens vont réclamer la mise en oeuvre des promesses de Ségolène Royal. Aujourd’hui sur le département, nous demandons que les tirs de loup soient possibles dès la première attaque. L’objectif est de faire le point sur la situation et de présenter les différentes actions menées dans les départements et, enfin, d'essayer de proposer une motion commune qu'une délégation ira porter à Nicolas Hulot.

Le gouvernement a autorisé l'abattage de 40 loups jusqu'à fin juin 2018

Le 20 juillet 2017 le gouvernement a autorisé l'abattage de 40 loups jusqu'à fin juin 2018, un nombre égal à la période précédente, tout en annonçant vouloir réévaluer l'efficacité de ces mesures sur la protection des troupeaux, critiquées par les ONG. Un nouveau plan pluriannuel de gestion du loup (2018-2022) a été promis pour janvier prochain, alors que depuis des années les pouvoirs publics échouent à concilier les demandes des éleveurs et les attentes des associations pro-loup.

Les éleveurs mobilisés tout l'été

La tâche sera ardue. Ce chiffre de 40 abattages autorisés a été vivement critiqué par plusieurs organisations de protection de l'environnement, qui remettent en cause la pertinence de cette méthode pour diminuer les dégâts sur les troupeaux. Elles préconisent de se limiter à des tirs d'effarouchement. Revenu en France au début des années 90 par l'Italie, le loup est désormais présent dans une trentaine de départements, en particulier dans le sud-est. Ces dernières années, le nombre d'abattages autorisés a progressivement augmenté : en 2013 et 2014, pour 24 autorisations, il y avait eu respectivement trois et huit abattages déclarés. Mais les dégâts sur les troupeaux, qui ont triplé depuis 2009, restent importants, surtout dans le quart sud-est du pays.

Les éleveurs estiment que les mesures de protection (barrières électriques, chiens de garde, etc.), pour lesquelles ils reçoivent des aides, sont contraignantes (regroupement des troupeaux, présence physique jour et nuit) et ne permettent pas d'éviter toutes les attaques. Ils demandent des abattages plus nombreux et pour certains le déclassement comme espèce protégée.

Ils se sont mobilisés à plusieurs reprises ces dernières semaines (rassemblements à Digne et à Gap le 9 juin, barrage filtrant le 8 juillet en Isère et le 13 juillet dans l'Aveyron sur l'A75) et seront samedi 5 août à Sévérac-le-Château dans l’Aveyron