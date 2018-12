Manifestation en tracteur des agriculteurs des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

Les agriculteurs de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et des Jeunes agriculteurs des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise manifestent ce mercredi contre les taxes. Ce matin à l'aube ils ont pris leur tracteur pour se rendre devant les préfectures d'Evry et de Versailles.