Manifestation des agriculteurs à Toulouse : "Depuis dix ans, on a divisé par trois la production de maïs"

Le choix de France bleu Occitanie ce vendredi matin, c'est de comprendre pourquoi les agriculteurs manifestent ce 6 janvier à Toulouse . Le président de la FDSEA 31, à l'origine de ce mouvement, Jean-François Lamassé explique cette mobilisation.

On commence par du pratique, très utile à nos auditeurs. Vous avez rendez-vous vers 9h30 à la cité administrative de Toulouse où se trouve la direction régionale de l'agriculture. Est-ce que ça pourrait bloquer sur l’A64 avant ?

Il y a plusieurs points de départ. Donc il y a une partie à Capens, une partie qui vient du Lauragais, une partie qui va venir du nord toulousaine, côté Grenade.

Vous espérez combien de véhicules mobilisés ?

On espère entre 100 et 130 personnes. C'est une première. Un premier coup de semonce. On n'a pas envie de trop perturber la ville parce qu'on sait que les commerçants ont une conjoncture difficile. Il faut qu’ils travaillent.

Vous êtes céréalier Jean-François Lamassé et les céréaliers de Haute-Garonne ne vont pas toucher de nouvelles aides de la PAC, la politique agricole commune, pourtant promise par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Expliquez-nous simplement. 90 % des aides sont affectées à d'autres départements, c'est ça ?

Si vous voulez, on a établi une zone intermédiaire, grosso modo de tout le bassin céréalier Occitanie. Au début on a donné un cachet de misère puisqu'il s'élevait à 500.000 euros pour toute l'Occitanie, ce qui est risible.

La répartition de cette enveloppe a été revue à la baisse et donc à peine une centaine de céréaliers vont toucher ces aides en Haute-Garonne. Vous rappelez ce que c’est une zone intermédiaire ?

C'est une zone à faible potentiel de rendement. Mais le problème, c'est une zone où on a tout de même des blés de qualité.

C'est une perte de combien pour chaque céréalier que vous espériez toucher ?

7.500 euros par exploitation. Et donc si vous voulez, le directeur attribue la zone à des gens qui ne rentrent pas dans ces MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques, ndlr). C'est comme si demain je vous donnai un terrain à bâtir, mais on ne peut pas faire de maison dessus.

Les aides qui arrivent de l'agence de l'eau, elles sont trop difficiles à obtenir ?

Oui, et deuxièmement, ça vous met votre exploitation en péril. Vous comprenez bien que quand on investit dans un système d'irrigation, c'est pour le faire marcher.

On entend parfois dire que les agriculteurs vivent des aides. Vous répondez quoi à ça ?

Mais malheureusement de plus en plus. Mais bon, le problème, c'est qu'on a voulu rentrer dans un système de la PAC et de l'Europe, où on en est tributaires du système.

Face à la pénurie d'eau, à la sécheresse qui a été extrême cet été, le ministre de l'Agriculture dit qu'il faut préconiser une diversification. C'est déjà le cas chez les céréaliers de Haute-Garonne ?

Et bien sûr, Madame, ça fait déjà dix ans que on a divisé par trois la production de maïs dans la région.

Donc la solution est où ?

Chaque année, on gaspille de l'eau. Vous le voyez bien à partir de début du mois de novembre décembre. Depuis trois quatre ans, les sols sont plus ou moins inondés. Même au début, dès les premiers orages, le sol est tellement sec que l’eau repart dans les fossés. Elle va où l'eau ? Dans les rivières, puis dans la mer. On perd de l'eau. C'est pas compliqué de faire des réserves. Mais l'eau, nous, on en a besoin pour l’agriculture, et demain on en aura besoin pour la consommation. Et aujourd'hui, on nous ponctionne de l'eau pour les stations d'épuration.