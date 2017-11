Manifestation pour l'institut de l'abeille

L'institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation est menacé. Victime de son succès il manque de moyens pour continuer ses missions de recherche et de conseil.

Une centaine d'apiculteurs a manifesté devant l'entrée de l'INRA de Montfavet son soutien à l'institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation, l'ITSAP.

Une demie douzaine de syndicats étaient représentés.

L'avenir de l'institut et l'organisation de la filière font en effet l'unanimité.

Si l'institut est doté de trois millions d'Euros par le ministère de l'agriculture; il manque de fonds de roulement. et avec des missions de plus en plus nombreuses risque bien d'être victime de son succès.

C'est pour cela aussi que la filière doit s'organiser. Un statut de l'apiculteur doit aussi être mis sur pied. Et une interprofession doit être mise en place. Enfin organisée elle pourrait participer au financement de l'institut.

L'institut ce sont aujourd'hui 30 emplois et des difficultés financières que dénonce JEAN-YVES FOIGNET le président de l'ITSAP

JEAN-YVES FOIGNET le président de l'ITSAP Copier

Franck Allétru président du syndical national d'apiculture

Franck Allétru président du syndical national d'apiculture Copier

Hervé Parrain commission nationale apicole de la confédération paysanne explique pourquoi il faut défendre l'Institut

Hervé Parrain commission nationale apicole de la confederation paysanne Copier

Eric Lelong président de la commission apicole de la FNSEA souligne l'importance de structurer l'interprofession

Eric Lelong président de la commission apicole de la FNSEA Copier