Manifestations des agriculteurs : ce qui vous attend à Toulouse et autour, ce mardi

Toulouse, France

Des tracteurs sur le périphérique de Toulouse : ce sera une nouvelle fois une image marquante de la mobilisation des agriculteurs, ce mardi. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs appellent à une journée de mobilisation dans tous les départements de France. Les syndicats veulent alerter les citoyens sur la détresse agricole. Ils protestent aussi contre "l'agri-bashing", les accords internationaux de libre-échange, ou encore les projets de zone de traitement pour les pesticides.

A priori, pas de blocages purs et durs ce mardi. Pas de barrages, pas de fumiers devant les préfectures... Les agriculteurs veulent communiquer avec les consommateurs, même s'il y aura quelques bouchons sur la route.

Haute-Garonne

En Haute-Garonne, il y aura plusieurs points de ralliement autour de Toulouse. Pour le sud, les tracteurs se donnent rendez-vous à Capens (rond-point de l'A64), Rieumes (place du foirail) et Pinsaguel (silo de la coopérative agricole). Ils prendront ensuite la direction de Toulouse par l'autoroute A64. Le mouvement devrait s'amorcer vers 9h. Au nord-ouest, départ de Cornebarrieu sur la départementale 902, pour passer devant le Leclerc Blagnac et se fixer sur la rocade au niveau de Purpan. Autre point de rendez-vous : Verfeil, avec un cortège vers Toulouse par l'A68. Les agriculteurs du Lauragais doivent se retrouver à Ramonville-Saint-Agne.

Dans tous les cantons de Haute-Garonne, on insiste bien : aucun blocage n'est prévu, mais attention, il y aura forcément des ralentissements voire des bouchons près des points de ralliement, et ensuite en direction de Toulouse. Et là, tout est possible. A priori les tracteurs circuleront en file indienne et laisseront une voie de libre pour les voitures, mais tout peut changer au dernier moment. Une fois sur le périphérique de Toulouse, les agriculteurs pourraient s'y installer pour casser la croûte à la mi-journée.

Tarn-et-Garonne

Le point le plus chaud sera a priori sur la rocade de Montauban. La préfecture du Tarn-et-Garonne évoque d'ailleurs une "journée noire" : les agriculteurs se retrouvent à 11h au rond-point d'Aussonne, et ils pourraient être rejoints par des ambulanciers en colère et rejoindre ensuite la rocade. Mais la mobilisation des transports sanitaires est difficile à quantifier pour l'instant, elle pourrait être très locale, et peu importante.

Tarn

Autre opération spectaculaire, à la frontière de l'Aveyron et du Tarn : les tracteurs de la FDSEA 81 formeront un barrage sur le Viaduc du Viaur sur la route nationale 88, sur les coups de midi.

Aveyron

Les Aveyronnais de la FDSEA, eux, préfèrent se concentrer sur le coeur de Rodez : ils s'installeront près de la préfecture pour faire déguster leurs produits aux passants, de 11h à 14h.

Gers

Les agriculteurs gersois se concentrent sur les quatre ronds-points à l'entrée d'Auch : sur la RN21 côté Agen et côté Mirande, et sur la RN124, côté Vic-Fezensac, et côté Toulouse. Avec des barrages filtrants pour distribuer des tracts et discuter avec les automobilistes. Rassemblements à partir de 11h seulement, des grillades sont prévues sur les rond-points vers 13h.

Lot

Opération barbecue aussi dans le Lot : les tracteurs stationneront sur le parking des Chartreux, au sud de Cahors, à partir de 10h30, avec distribution de tracts.

Ariège

En Ariège, barrages filtrants sur la route nationale 20 à l'entrée de Foix, et à Pamiers, avec là aussi dégustation de produits locaux. Tout devrait être fini à 14h.