Manon Bonneval, une jeune Corrézienne candidate au concours de Miss France Agricole

Corrèze, France

Manon Bonneval a découvert l'agriculture alors qu'elle était encore enfant. Les hasards de la vie l'ont amenée à 4 ans dans une ferme de Reygades en Corrèze. Elle y a grandi au milieu des vaches dont elle s'est éprise. De là une vraie passion pour l'agriculture et pour l'élevage en particulier qui l'a tout naturellement conduite dans un lycée agricole où elle vient d'obtenir un BTS Production Animale. Et elle ne conçoit plus sa vie en dehors du monde agricole. Si elle travaille pour l'instant dans une banque c'est en attendant de pouvoir entreprendre, elle l'espère, son installation sur sa propre exploitation.

Tordre le cou au dénigrement des agriculteurs

Ce concours de Miss France Agricole était l'occasion rêvée pour Manon de témoigner contre de nombreux préjugés. Et notamment contre "l'agribashing" et contre ceux qui affirment que les éleveurs maltraitent leur animaux. Et d'expliquer par exemple qu'en Corrèze en particulier si les élevages sont avant tout extensifs, avec peu d'animaux sur des grandes surfaces, c'est "pour respecter justement les règles du bien être animal". idem pour démontrer que les agricultrices d'aujourd'hui sont tout autant femmes que les autres. "Le weekend on peut s'habiller et mettre nos talons et la semaine mettre les bottes et aller dans la boue; on peut se maquiller aussi pour aller aux vaches".

Les agricultrices comptent désormais

"Je ne me suis pas présentée pour vraiment être la miss" explique Manon. "Mais pour montrer que les filles ont aussi leur place dans tous les secteurs agricoles". Et d'ajouter : "Surtout qu'aujourd'hui les systèmes d'exploitation sont là pour faciliter le travail pour une femme". Et la meilleure preuve que l'agriculture se féminise, pour la jeune femme, c'est bien le succès de ce concours de Miss France Agricole qui compte cette année 123 candidates. Un concours qui se déroule sur Facebook. Le jury doit désigner la gagnante parmi les 20 sélectionnées sur la page du concours par les internautes. Et le nom de la gagnante sera dévoilé ce soir. Celle-ci participera ensuite au prochain salon de l'agriculture de Paris.