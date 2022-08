Manque d'eau, moissons et foins décevants : l'été compliqué des éleveurs de Côte-d'Or

L'été 2022 avait pourtant bien commencé : les récoltes de céréales ont très vite donné en Côte-d'Or, les moissons se sont donc terminées au début du mois de juillet. Problème, elles n'ont pas été fructueuses dans la partie nord du département. Côté foin, le bilan est similaire : il est de bonne qualité, mais en petite quantité. Ces récoltes express sont dues au manque d'eau depuis ce printemps. Ajouté aux épisodes de canicules des mois de juillet et août, l'herbe n'a pas poussé mais surtout, les nappes phréatiques ne se sont pas renouvelées, résultat il n'y a plus d'eau à donner aux animaux, une situation qui pourrait durer jusqu'à cet automne.

Un été à courir après l'eau

A la ferme de la Colombière, au bas de Flavigny-sur-Ozerain, Martial Gros passe son temps à pomper de l'eau dans la rivière pour l'apporter à ses 80 vaches, "un cas de force majeure" pour l'éleveur, puisque toutes les sources de ses prés sont à sec. Mais il l'admet volontiers, à ce rythme, le niveau de l'Ozerain va finir par baisser : "si la rivière diminue de débit, tout le monde va pomper dedans, elle va encore baisser. Il y a bien des restrictions, mais si on devait les suivre, les vaches n'auraient plus d'eau depuis longtemps". Le ruisseau du Verpan, qui passe au bas de sa ferme le sauve encore un peu : "on voit qu'il coule mais jusqu'à quand j'en sais rien et puis si je pompe dedans, il sera à sec... et s'il est à sec je suis mal!"

Autre conséquence de la sécheresse, le manque d'herbe : "je ne dis pas qu'il y avait 20 centimètres d'herbe, mais il y avait du trèfle qui ne demandait qu'à pousser. Il aurait plu 25 ou 30 millimètre d'eau mais là les 30 degrés l'ont faite complètement grillée". En plus de l'eau, il est donc obligé de distribuer du foin : "j'ai commence de donner du foin de l'an dernier, de moindre qualité mais que j'avais en stock, c'est peut-être ce qui va me sauver, mais en sachant qu'à la fin de l'hiver il n'y en aura plus". Martial n'espère plus qu'une chose : la pluie, pour faire verdir les prés et remplir les nappes phréatiques pour cet automne.

"C'est un cas de force majeure, il faut bien nourrir les bêtes" Copier

Bilan des moissons en Côte-d'Or

Au niveau des céréales, les récoltes ont été très différentes en fonction des territoires explique Vincent Lavier, président de la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or : "comme on a eu un printemps sec, dans les zones où les terres sont profondes (sud de Dijon, Val de Saône), les rendements sont plutôt bons. Sur les plateaux au nord de Dijon, les rendements sont très très faibles, car il n'y a pas assez d'épaisseurs de sol". En fonction, un hectare de blé a donné cette année jusqu'à 100 quintaux, et seulement 25 dans d'autres zones. "On espère le retour de la pluie pour septembre de façon à planter des cultures intermédiaires, pour produire de la matière et nourrir nos bêtes cet hiver", ajoute Vincent Lavier.

Vincent Lavier, président de la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or fait le bilan de l'été Copier