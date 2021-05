On manque déja d'eau en Côte-d'Or

Faut-il craindre une nouvelle sécheresse cet été ? En Côte d'Or, l'hiver et le printemps n'ont pas été assez pluvieux et les nappes souterraines sont en dessous de leur niveau normal.

On s'attend à un weekend très beau et très chaud ce samedi et dimanche 8 et 9 mai, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.

En Côte-d'Or, les nappes souterraines, dites nappes phréatiques sont en dessous de leur niveau normal, et cela sur l'ensemble du département. C'est le constat des experts du BRGM, le bureau de Recherches Géologiques et Minières. "Partout, on est en dessous des moyennes constatées sur ces 20 dernières années" assure Claude Doney, hydro-géologue. L'explication est simple, c’est en hiver et au début du printemps que les nappes souterraines se rechargent, et les derniers mois n'ont pas été assez pluvieux. Selon Météo-France, il manque 30 à 50% de pluie sur les mois de février, mars et avril. (Il est tombé par exemple sur ces 3 mois 125 millimètres d'eau à Châtillon-Sur-Seine contre 172 habituellement, 76 millimètres à Dijon contre 147 millimètres attendus)

Pas beaucoup d'eau dans les rivières et de l'herbe qui ne pousse pas

Fabrice Perdrix est agriculteur à Dampierre-et -Flée, et il constate déjà ce manque d'eau. "Contrairement à l'an dernier , les grandes cultures se portent bien, par contre les prairies de fauche, ce qui sert à faire le foin pour le bétail, n'arrivent pas à pousser. C'est assez critique."

Va t'on retrouver des rivières à sec comme l'été dernier à Lux ? © Radio France - Thomas Nougaillon

Sur le terrain, on constate que les cours d'eau restent bas, et les quelques pluies du printemps auront sans doute du mal à rétablir la situation. "Ce qui va tomber va être pompé par la végétation qui est en plein boum" explique Claude Doney "En fait, il nous faudrait l'équivalent d'un mois de pluie avant l'été pour recharger nos réserves souterraines."