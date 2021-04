La légumerie solidaire va démarrer son activité le 3 mai dans l'ancienne cuisine de l'hôpital de Coutances. Elle va alimenter le GIP, le groupement d'intérêt public qui cuisine les repas des hôpitaux et ehpads de Coutances et Saint-Lô mais aussi des écoles saint-loises.

Maraîchage bio et local : une légumerie solidaire créée dans le centre-Manche

La légumerie va s'approvisionner auprès des producteurs locaux et auprès du chantier d'insertion de maraîchage, lancé par l'association IPE Environnement à Gourfaleur dans le saint-lois.

C'est un projet aux multiples facettes qui voit le jour en ce moment dans le centre-Manche. Un projet porté par trois acteurs différents, avec chacun, leur besoin :

Le GIP Centre-Manche, le groupement d'intérêt public de restauration collective, cuisine 3000 repas par jour, notamment ceux des hôpitaux de Coutances et Saint-Lô : Il veut améliorer la qualité de ces repas en s'approvisionnant en légumes locaux et bio, d'où cette légumerie qui va les laver, les éplucher, les découper et les conditionner.

Qu'est une légumerie solidaire ? Les explications de Jacques Marquet, co-président de l'association Copier

Autre acteur du projet : IPE environnement. L'association d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi vient de monter un chantier de maraîchage bio à Gourfaleur, dans le Saint-Lois et devrait à terme, fournir près de 30% des légumes.

La Banque alimentaire de la Manche est aussi à l'initiative du projet afin d'éviter le gaspillage et de procurer plus de légumes à ses bénéficiaires, grâce à la conserverie qui sera créée dans un deuxième temps, d'ici deux ans, pour transformer les excédents de légumes en soupes, purée et autres coulis