Maraîcher bio dans la Somme, François Delporte subit toujours les conséquences de la catastrophe de Lubrizol

Plus de deux ans après Lubrizol, un maraîcher de la Somme subit toujours les conséquences de la catastrophe. En septembre 2019, après l'incendie de l'usine de Rouen, François Delporte, installé en bio à Picquigny, près d'Amiens avait été interdit de vendre ses fruits et légumes à cause des suspicions de pollution.

François Delporte, maraîcher bio à Picquigny dans la Somme Copier

Depuis tout s'est enchaîné dans le mauvais sens pour ce jeune agriculteur qui sort à peine la tête de l'eau et qui vient de lancer une cagnotte en ligne pour étoffer sa trésorerie. "Tout l'intérêt de mon métier est d'avoir la confiance du client", explique t-il en remontant à la source de ses problèmes. "La catastrophe de Lubrizol a fait perdre la confiance dans la vente directe. Il n'y a pas eu de pollution mais quand l'idée est là, il y a un doute et c'est dur de passer par dessus. Je comprends les clients. Dieu merci c'est terminé mais on se remet seulement des conséquences sur notre activité."

Car après Lubrizol en 2019, la ferme de François Delporte a du affronter le confinement en 2020 puis la très mauvaise météo de 2021. "Depuis 2019 on est toujours dans une situation d'urgence, moi j'ai du prendre un deuxième métier pendant un an et demi en grande surface, je ne me tire toujours pas de salaire de ma ferme", détaille t-il en avouant qu'il a failli un moment "tout abandonner."

Mais il espère désormais le rebond en misant également sur la solidarité. "On a lancé une cagnotte qui va jusqu'à 5 000 euros car ça correspond à peu près au fond de roulement de l'entreprise. On arrive pas à avoir de prêt qui permettrait d'assainir la situation. C'est pour ça qu'on en appelle à la solidarité."