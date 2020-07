Un concours pour pêcher le maximun de poissons-chats à l'étang du Montet à Boussac

Quarante kilos de poissons-chats viennent de sortir de l'étang du Montet à Boussac. Pendant toute la journée ce dimanche, 27 pêcheurs se sont mesurés à la pêche au poisson-chat pendant six heures dans le cadre d'un concours. Il s'agit d'un "marathon chat" : un moyen de réduire la population de cette espèce piscicole invasive.

Grande canne et concentration © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Une espèce gênante pour les pêcheurs

Le dernier concours de pêche de poisson chat à l'étang du Montet remonte à 2014, cette année l'espèce est de retour et embarrasse les pêcheurs car elle empêche de pêcher d'autres poissons. "Quand on veut pêcher le gardon par exemple, il n'y a que des chats sur le coup et les gardons partent" dit Johan Aubrun, un creusois passionné de pêche. Par ailleurs, les poissons à moustaches se reproduisent rapidement et se nourrissent des oeufs des autres espèces et de petits poissons.

"Le but est de les éradiquer afin de pouvoir pêcher des poissons nobles comme les tanches, les gardons, les carpes au mois d'août" indique Bruno Peyroux président du Team du Pays de Boussac et gérant de l'étang. "Dans l'étang, il y a une 1,5 tonnes de gardons et impossible de les prendre !' ajoute-t-il.

A chacun ses appâts © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

A la fin de la journée, une quarantaine de kilogrammes de poissons-chats ont été pêché. Les organisateurs s'attendaient à en pêcher au moins le double : "comme quoi, ils n'ont pas encore tout à fait envahis l'étang" assure Bruno Peyroux. Le vainqueur d'un des secteurs de pêche à pêcher plus de quatre kilos à lui tout seul.

Le prochain concours de pêche tous poissons confondus à l'étang du Montet est prévu le 2 août 2020.