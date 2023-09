Marc Fesneau dans les Landes et le Gers pour lancer la vaccination contre l'influenza aviaire

Le ministre de l'Agriculture sera en visite dans les Landes et le Gers ce lundi 2 octobre. Marc Fesneau va lancer la campagne de vaccination contre l'influenza aviaire et se rendra dans deux exploitations à Horsarrieu (Landes) et Labarthète (Gers).